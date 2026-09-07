Zinedine Zidane e adidas revelam chuteiras Predator de edição limitada

Zinedine Zidane e a adidas lançaram uma chuteira Predator de edição especial criada para celebrar 30 anos de parceria entre a adidas e um dos jogadores mais icônicos a vestir as Três Listras.

Poucos jogadores têm uma ligação com uma linha de chuteiras tão profunda quanto Zidane tem com a Predator. De erguer a Copa do Mundo da FIFA de 1998, na França, a calçar suas icônicas chuteiras douradas durante o torneio de 2006, Zizou definiu a franquia ao longo de três décadas.

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Fora de campo, sua influência se estendeu por campanhas publicitárias lendárias e pela moda global por meio da Y-3. Agora, a adidas homenageia três décadas de elegância, visão e controle incomparáveis com uma peça de calçado profundamente pessoal que mistura desempenho moderno de elite com o legado histórico do francês.

Apresentado em uma elegante combinação de branco e dourado metálico que espelha seu estilo de jogo sem esforço, o design incorpora sutis detalhes em azul, branco e vermelho na lateral como uma referência a seus triunfos internacionais com a França. A icônica língua dobrável da chuteira traz o logotipo pessoal dourado de Zidane, estilizado a partir de seu voleio imortal pelo Real Madrid na final da Liga dos Campeões da UEFA de 2002.

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Na parte de baixo, tiras elásticas personalizadas contam uma história de duas metades: a chuteira direita destaca as cidades que definiram sua carreira profissional, Cannes, Bordeaux, Turim e Madri, enquanto a esquerda ancora a história em suas raízes, homenageando La Castellane, Saint Henri e Septèmes.

Completam o design acabamentos premium, incluindo as Três Listras lenticulares que alternam entre o logo da adidas e a inscrição "ZZ", além de uma marca exclusiva "ZZ30" que comemora o marco de três décadas.

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Refletindo sobre o lançamento, Zidane observou que a Predator ocupa um lugar especial em sua história como a chuteira que usou nos momentos decisivos de sua carreira, oferecendo uma forma de olhar para trás, para os lugares e as pessoas que moldaram sua trajetória, ao mesmo tempo em que compartilha esse legado com uma nova geração.

Zidane disse: "O futebol me proporcionou tantas memórias inesquecíveis, e a adidas faz parte dessa jornada desde o começo. A Predator ocupa um lugar especial nessa história.

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"Foi a chuteira que usei em alguns dos momentos mais importantes da minha carreira e uma que se tornou sinônimo da maneira como eu queria jogar. Quando olho para esta chuteira, vejo momentos, lugares e pessoas que moldaram minha trajetória. É uma forma especial de celebrar 30 anos juntos e de compartilhar essa história com uma nova geração de jogadores."

Compre: chuteiras Predator adidas x Zinedine Zidane edição limitada

As chuteiras Predator adidas Zinedine Zidane edição limitada estão disponíveis para compra em varejistas selecionados e online na adidas em 8 de setembro, às 9h.



