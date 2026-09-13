O francês Zinédine Zidane roubou os holofotes durante o primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 disputado na capital espanhola, Madri, ao aparecer extremamente feliz dentro do circuito, poucos dias antes de sua estreia como novo técnico da seleção francesa.

Zidane afirmou que estava ansioso para ver o circuito, explicando: "Estou muito feliz. Estava ansioso para ver o circuito, e o vi ontem. Apesar de ser um circuito bastante técnico, é maravilhoso para mim como torcedor de Fórmula 1. É formidável presenciarmos um Grande Prêmio aqui", em referência à sua ligação com a capital espanhola, onde reside.

Zidane ocupa o cargo de embaixador da equipe Alpine desde 2023, e fez questão de enviar uma mensagem a Pierre Gasly após sua conquista do primeiro lugar na corrida de Monza na semana passada, dizendo: "Enviei-lhe uma mensagem rápida, e fiquei feliz por ele. Sei que conseguir o primeiro lugar é algo extremamente difícil, e quando você o conquista, deve sentir orgulho e felicidade".

Grande delegação do Real Madrid

A zona dos boxes registrou uma presença marcante de um grande número de estrelas do Real Madrid, depois que a equipe disputou na noite de sábado um confronto contra o Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol, encerrado com vitória por 4 a 1.

Vinícius Júnior, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté e Aurélien Tchouaméni estiveram entre os principais jogadores do Real Madrid que apareceram no circuito, e alguns deles chegaram a visitar a zona dos boxes da equipe Ferrari.

Ausente dessa delegação esteve Kylian Mbappé, enquanto a corrida também contou com a presença de vários ídolos do Real Madrid, entre eles Roberto Carlos, Luís Figo, Sergio Ramos e Dani Carvajal.

O espanhol Rafael Nadal também compareceu para acompanhar a corrida, que teve a vitória de Kimi Antonelli no primeiro lugar, conquistando seu oitavo triunfo nesta temporada com a Mercedes, enquanto Max Verstappen e Lando Norris completaram o pódio.

A participação espanhola no circuito não foi bem-sucedida, depois que Fernando Alonso terminou a corrida na décima sétima posição, enquanto Carlos Sainz chegou em segundo lugar.