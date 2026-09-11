Zidane prepara 4 surpresas na lista da França

Uma semana antes de o técnico Zinedine Zidane anunciar sua primeira lista pela seleção da França, vários nomes se destacaram entre os jogadores que receberam a convocação preliminar, com mais de uma surpresa digna de nota.

Na tabela de jogos da seleção francesa, há 4 confrontos na Liga das Nações da UEFA: contra a Turquia no dia 25 de setembro, a Bélgica no dia 29 do mesmo mês, a Itália no dia 2 de outubro e, depois, novamente a Bélgica, mas em solo francês desta vez, no dia 5 do mesmo mês.

É difícil imaginar que Zidane vá mudar todas as bases estabelecidas por seu antecessor Didier Deschamps, mas os primeiros nomes que começaram a aparecer em sua lista preliminar já desenham alguns traços de suas tendências.

O site Foot Mercato relatou que Estéban Lepaul recebeu sua primeira convocação preliminar para a seleção da França, após seu brilho notável com o Rennes.

Aos 26 anos, Lepaul foi o artilheiro do Campeonato Francês na temporada passada, com 21 gols, e começou a temporada atual no mesmo alto nível, depois de marcar 3 gols em 3 partidas.

Estéban Lepaul nunca havia participado de competições europeias, já que fará nesta temporada sua primeira experiência na Liga Europa com o Rennes, mas suas atuações no Campeonato Francês atraíram, de forma lógica, a atenção de Zidane.

Lepaul não foi o único nessa situação, pois Pablo Pagis, que por sua vez carece de experiência em nível europeu, recebeu sua primeira convocação preliminar para a seleção da França, segundo o jornal L'Équipe.

O ponta-esquerda de 23 anos, formado na academia do Rennes, marcou 10 gols e deu 5 assistências no Campeonato Francês na temporada passada, pelo Lorient.

Pagis se juntou ao Paris FC durante a janela de transferências de verão, onde já conseguiu se firmar como titular.

Ele deu uma assistência diante do Olympique de Marseille na última rodada, na partida que terminou com vitória do Paris FC por 3 a 2, confirmando assim o interesse especial que Zidane dedica ao Campeonato Francês.

Nas últimas horas, revelou-se que Ismaël Ganiou também recebeu uma convocação preliminar de Zidane. O zagueiro do Lens se tornou um dos jogadores de confiança do Campeonato Francês em menos de um ano, depois de decidir, nos últimos meses, não continuar defendendo a seleção de Burkina Faso, pela qual disputou uma única partida internacional, para se juntar às fileiras da seleção francesa de base.

Apesar da concorrência acirrada em sua posição, especialmente com Jérémy Jacquet, que segue em ascensão notável com o Liverpool, o jogador de 21 anos pode encontrar rapidamente um lugar entre os candidatos sérios, caso consiga confirmar seu nível durante sua participação na Liga dos Campeões da UEFA.

Andy Diouf, que vem apresentando atuações impressionantes desde o início da temporada na posição de ponta-direita com a Inter de Milão, também recebeu sua primeira convocação preliminar para a seleção principal.

A pergunta que fica agora é: algum desses jogadores conseguirá superar a fase da convocação preliminar e garantir um lugar na lista final?

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora