Zidane, o principal aliado de Marcelo no Real Madrid

Técnico francês defende brasileiro das críticas dos torcedores e da mídia espanhola

Zinedine Zidane nunca escondeu a sua admiração por Marcelo no . Desde o seu retorno ao clube, o técnico francês já respondeu inúmeras críticas e saiu em defesa do brasileiro, que caiu de rendimento desde a última temporada, e vem sendo alvo tanto da mídia quanto dos torcedores após a eliminação dos merengues na .

“As críticas que o Marcelo está recebendo dói. Ele dá tudo no campo. Os jogadores deram o seu melhor e a nossa torcida viu isso. Não estamos felizes, mas demos tudo. Temos que ser positivos entre nós, porque o exterior não ajuda.", apontou.

Com Mendy tendo uma importante ascensão na equipe nos últimos tempos ao mesmo tempo que Marcelo vê seu desempenho defensivo cair, a mídia se volta contra o brasileiro e não poupa críticas.

"Tenta se reabilitar mas não consegue. E olha que ainda fez o gol no 3 a 1. Continua sendo vencido na defesa com uma facilidade incrível, isso quando não deixa diretamente de defender. Assim chegou o quarto gol, quando Isak fez o que quis", apontou o jornal AS após a elimininação na última semana.



”Mendy, titular em ambos os duelos contra Valência e Atlético, retorna a Madri com um melhor resultado. Muito sólido na defesa nas semifinais e na final, ele deixou Marcelo quase no anonimato no torneio e ficou em vantagem sobre o brasileiro pelo resto da temporada. O brasileiro, superado por um Mendy cada vez mais adaptado no lado esquerdo, tem uma perspectiva difícil no papel. Parece que Zidane usará seu compatriota em partidas complicadas’‘, avaliou o diário Marca durante a Supercopa da .

Indo para cima de Marcelo, Mendy é um lateral mais defensivo que o brasileiro, e mostra isso com números.

O francês jogou 18 jogos, contra 14 do brasileiro. Seus números são semelhantes: 12 vitórias, cinco empates e uma derrota com o primeiro em campo; 10, três e um, com o segundo.

Com Mendy em campo, o Real Madrid sofreu quatro gols e nada mais. Com Marcelo, dez. Enquanto a torcida já demonstra grande impaciência com o brasileiro, o francês ganha cada vez mais espaço na equipe. Por outro lado, Zidane não demonstra que irá abrir mão tão facilmente de Marcelo.

Homem de confiança do técnico francês, Marcelo pode usar o seu prestígio com Zidane para reverter a situação. Basta reencontrar o seu melhor futebol.