Zidane escolhe o melhor técnico do mundo: Pep Guardiola

Técnicos se encontram pela primeira vez no banco de reservas nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões

À véspera de receber o pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico Zinedine Zidane conversou com a imprensa e falou sobre o seu primeiro encontro com Pep Guardiola no banco de reservas. Antes, os dois só haviam se encontrado em uma partida de pré-temporada nos .

"É um x Manchester City, não um Guardiola x Zidane. É um jogo bonito e estamos preparados para fazer um grande jogo. Para mim, Guardiola é o melhor treinador do mundo, já o mostrou no , depois no e agora no Manchester City. É a minha opinião, outros pensarão que há quem seja melhor", apontou.

O francês ainda admitiu que a equipe tem um grande adversário pela frente, mas garante que os seus comandados vão dar o máximo dentro de campo.

"Sabemos o adversário que temos pela frente, é uma equipa muito boa. Temos de fazer um bom jogo, dar o máximo, mas pensar no que estamos fazendo de bom. Não é por termos tido um ou dois maus resultados que estamos mal", concluiu.

O Real Madrid perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Barcelona neste domingo após ser derrotado pelo por 1 a 0. Agora, se concentra para encarar o Manchester City, nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília).