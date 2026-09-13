Uma reportagem da imprensa revelou, neste domingo, a presença de Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, na cidade de Madri.

Zidane se prepara para anunciar a lista final da seleção da França, a primeira dele neste cargo, que disputará as próximas partidas da Liga das Nações, contra a Turquia no dia 25 de setembro, a Bélgica no dia 28 de setembro, a Itália no dia 2 de outubro e, novamente, a Bélgica no dia 5 de outubro.

Espera-se que Zidane anuncie a aguardada lista na próxima sexta-feira, em meio a grande expectativa da torcida francesa.

O site "Foot Mercato" afirmou que Zinedine Zidane, o novo treinador da seleção francesa, esteve hoje em Madri para acompanhar o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1.

Vale lembrar que o ex-treinador do Real Madrid é um dos entusiastas dos autódromos.

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Zidane expressou sua alegria pela realização da corrida na Espanha, afirmando: "Estou muito feliz de ver esta corrida. Estava ansioso para ver este novo circuito, que se destaca por um alto nível técnico".

E concluiu: "Para os apaixonados por Fórmula 1, este circuito é maravilhoso, e é um prazer estar aqui em Madri".