Zian Flemming sofreu o rebaixamento da Premier League com o Burnley nesta temporada, mas o holandês deixou uma impressão muito positiva. Uma impressão tão boa que o Brentford demonstrou interesse nele, segundo afirma o jornalista Ben Jacobs.

O artilheiro de 27 anos vem passando por uma evolução vertiginosa e marcou 11 gols em 29 partidas da Premier League na última temporada. No entanto, isso não foi suficiente para evitar o rebaixamento.

O Brentford parece querer aproveitar ao máximo o rebaixamento do Burnley e demonstra interesse no ex-jogador da base do Ajax. Ainda não se sabe em que estágio as negociações se encontram.

Caso a transferência se concretize, Flemming terá que disputar a posição com Igor Thiago. O brasileiro marcou nada menos que 22 gols na Premier League, o que lhe garantiu uma vaga na seleção de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Flemming também foi constantemente associado à Copa do Mundo e disputou com determinação uma vaga na seleção de Ronald Koeman, mas, apesar de sua boa temporada, acabou ficando de fora.

O forte atacante foi contratado definitivamente no verão passado pelo Burnley, clube que já o havia contratado por empréstimo anteriormente. O Burnley pagou mais de oito milhões de euros por seus serviços, e isso acabou sendo um acerto em cheio. De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado do holandês está atualmente em 12 milhões de euros.

Na Holanda, Flemming jogou pelo Jong Ajax, PEC Zwolle, NEC e Fortuna Sittard. Seu contrato com o Burnley vai até meados de 2029.