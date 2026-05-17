Zian Flemming é muito claro quanto ao contato com Ronald Koeman antes da Copa do Mundo

Zian Flemming revelou no programa “Goedemorgen Eredivisie” que Ronald Koeman não entrou em contato com ele. Apesar disso, o atacante do Burnley espera ansiosamente por uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo.

Flemming conseguiu marcar dez gols na Premier League nesta temporada, faltando ainda duas partidas para o fim. Ele foi até eleito o jogador do ano do Burnley.

No entanto, Koeman não entrou em contato com ele. “Todo mundo me aborda aqui. Estão curiosos para saber quando a seleção será anunciada. Não conheço nenhum holandês com dez gols na Premier League.”

“Mas não houve nenhum contato comigo. Zero contato”, conclui o ex-atacante de times como Ajax, PEC Zwolle e Fortuna Sittard.

Hans Kraay Júnior reage surpreso às palavras de Flemming. “Ronald Koeman Júnior me disse que você está sendo acompanhado de perto pelo técnico da seleção.”

As chances de Flemming de conquistar uma vaga na seleção holandesa aumentaram consideravelmente nas últimas semanas. Memphis Depay ainda não está em forma, e Emmanuel Emegha também vem lutando contra lesões.