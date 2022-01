Zenit formaliza proposta de R$ 124 milhões por Yuri Alberto, do Inter; veja detalhes

O Zenit, da Rússia, formalizou a proposta por Yuri Alberto ao Internacional. O clube europeu se dispõe a pagar 20 milhões de euros (R$ 123,88 milhões na cotação atual) pela contratação do centroavante. O valor oferecido é pela aquisição de 90% dos direitos econômicos e parcelado em 12 meses, conforme apurado pela GOAL.

O estafe do jogador já deu sinal verde para a negociação e aguarda uma resposta do Internacional nos próximos dias — a janela de transferências europeia se encerra em 31 de janeiro. A oferta está com o departamento de futebol colorado.

Detentor de 75% dos direitos econômicos de Yuri Alberto, o Inter tem uma dívida com o estafe do atacante de 20 anos. O débito se aproxima dos R$ 14 milhões e foi contraído no período de sua transferência — ele foi contratado em agosto de 2020 para defender o time do Beira-Rio.

O Internacional ainda não se manifestou sobre a proposta do Zenit. Entretanto, o valor planejado para vendas no orçamento de 2022 é de R$ 120 milhões. Apenas a negociação do atacante de 20 anos será o suficiente para atingir o objetivo da cúpula na temporada.

Yuri Alberto tem contrato com o Internacional até 31 de julho de 2025. A saída do centroavante já é comentada nos bastidores do clube, sobretudo no grupo de jogadores. Revelado pelo Santos, ele vê a saída como a chance de fazer a independência financeira.

O jogador esteve em campo em 55 partidas do Inter na última temporada, somando 3.850 minutos em campo. No período, ele marcou 19 gols e se responsabilizou por quatro assistências.