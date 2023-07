Zenit estipula preço para negociar Wendel no mercado da bola

Volante terá desejo atendido, mas clube deixa claro que só topa uma saída em definitivo

No Zenit desde 2020, o volante Wendel não deve seguir no clube na próxima temporada. Numa conversa com os russos, ele expôs o desejo de respirar novos ares e ouviu da diretoria que pode ser negociado no mercado da bola.

Segundo soube a GOAL, no entanto, o Zenit não tem pressa e pede cerca de 15 milhões de euros para vender o volante. O estafe do atleta, no entanto, entende que pode baixar um pouco a pedida ao longo da janela. Outra opção pode ser um bem bolado, como foi a negociação envolvendo a ida de Yuri Alberto para o Corinthians. O timão, inclusive, tem interesse no jogador, mas a intenção seria um empréstimo.

Os russos, por sua vez, descartam um empréstimo e priorizam negociar Wendel de forma definitiva. No ano passado, o volante foi alvo do Flamengo e esteve perto do time carioca, mas optou por renovar com o Zenit.

A condução da negociação pelo lado do jogador não agradou a diretoria rubro-negra, que ficou um pouco chateado. O clube carioca dava como quase certa a contratação do jogador, mas ele declinou e esticou o vínculo com os russos depois de uma boa valorização salarial.

Nesta segunda-feira (3), questionado sobre a possibilidade de retomar uma negociação com Wendel, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi direto.

“O Flamengo não tem interesse e não terá o meu contato”.

Apesar de ter carta branca para buscar um novo clube, Wendel ainda deve se apresentar ao Zenit. A expectativa é de que o volante viaje na próxima semana para São Petersburgo.