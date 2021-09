Zé Ricardo é demitido do Qatar SC e está livre no mercado

Treinador ficou esteve à frente da equipe por pouco mais de três meses

Zé Ricardo não é mais técnico do Qatar SC. O treinador foi demitido após pouco mais de três meses e apenas cinco partidas no comando da equipe. O treinador teve apenas uma vitória no comando da equipe.

"Gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada de trabalhar no Catar. Infelizmente, por motivos de incompatibilidade de ideias e pensamentos, o trabalho foi interrompido de forma precoce. Desejo sucesso ao clube na sequência da temporada. Fica o agradecimento especial a todo staff e aos jogadores pela dedicação e compromisso".

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A única vitória com o Qatar SC foi sobre o Al Khor, pela QSL Ooredoo Cup. No campeonato local, a equipe ocupa a última posição na tabela somando apenas um ponto. O contrato de Zé Ricardo era de dois anos.

Com a demissão, o técnico está livre no mercado e se junta a uma lista Dorival Júnior, Eduardo Barroca, Marcelo Chamusca, Mano Menezes, Lisca, Abel Braga, Guto Ferreira, Roger Machado, Jair Ventura e vários outros.