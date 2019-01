Zé Ricardo: “Botafogo tem que melhorar em todos os aspectos”

O treinador do Alvinegro viu evolução na equipe mesmo após derrota para o Flamengo, mas reconheceu momento ruim

Zé Ricardo viu evolução no time do Botafogo mesmo após a derrota de virada, por 2 a 1, para o Flamengo, neste sábado (26), pela terceira rodada da Taça Guanabara. O resultado deixou a situação do Alvinegro, que ainda não ganhou em 2019, complicada no primeiro turno do Campeonato Carioca. Mesmo assim, o treinador reiterou que é preciso acreditar.

“Ficou difícil a classificação para a fase semifinal da Taça Guanabara, mas temos que acreditar até o final”, disse em entrevista coletiva após a segunda derrota do ano. “Estamos trabalhando com um planejamento pés no chão, com o Botafogo honrando todos os compromissos e com um time forte”.

“Tínhamos uma partida equilibrada. Lógico que o Flamengo com mais posse de bola, é natural. Podíamos ter feito o 2 a 0. Uma ultrapassagem não aconteceu, acabou originando escanteio. Batida no primeiro pau difícil e tomamos empate. O Flamengo cresceu com isso e conseguiu a virada. Lamento, mas há algumas coisas positivas da segunda para a terceira partida que vão nortear nosso planejamento para os próximos jogos”.

Em entrevista coletiva, técnico Zé Ricardo lamenta revés no clássico, mas avalia que Botafogo vai evoluir e crescer na sequência da temporada. #VamosFOGO pic.twitter.com/tIiO73dui3 — Botafogo F.R. (@Botafogo) 26 de janeiro de 2019

Apesar desta evolução, o treinador ainda vê que o time precisa melhorar em absolutamente tudo. Exatamente por isso, reconhece a insatisfação do torcedor e reitera os duelos decisivos eu o clube terá pela frente não apenas no estadual, mas também nas Copas do Brasil e Sul-Americana.

Fim de jogo: Botafogo 1x2 Flamengo.



Glorioso volta a campo na quinta-feira, contra o Resende, no Nilton Santos. — Botafogo F.R. (@Botafogo) 26 de janeiro de 2019

“A gente tem que melhorar em todos os aspectos. Não estou satisfeito taticamente, tecnicamente temos que melhorar. Quando o desgaste chega, todas essas questões ficam prejudicadas. Acho que temos de melhorar no aspecto geral. Não tem essa de apontar um erro apenas, até porque o futebol está muito mais voltado para a integridade em todos os aspectos”.