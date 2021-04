Zaracho entra, decide e tenta mudar 'Cucabol' do Galo na Venezuela

O Atlético-MG não fez um bom jogo diante do Deportivo La Guaira, em sua estreia na Libertadores, e viu o meia argentino ser o mais lúcido da equipe

"Bola na área, sem ninguém pra cabecear..." é um dos versos da canção "É uma partida de futebol", do cruzeirense Samuel Rosa, vocalista do Skank, mas também poderia servir para resumir o que foi o primeiro tempo do Atlético-MG diante do Deportivo La Guaira, pela estreia do clube mineiro na Copa Libertadores. Com seu time em tese ideal, o treinador Cuca armou uma equipe pouco inspirada na Venezuela, que saiu atrás do placar e abusou dos chuveirinhos para tentar o empate.

Indo para o vestiário ao término da primeira etapa, o Galo perdia por 1 a 0 para os venezuelanos, com golaço de Luis Martínez. Uma estreia que poderia ser traumática para uma equipe que apostou alto para brigar de igual para igual com os times mais ricos e poderosos do continente sul-americano.

Só nesta temporada, Nacho Fernández, Hulk, Dodô e Tchê Tchê, todos jogadores de renome, com salários altos, foram contratados, junto de Cuca, ídolo de parte da torcida e campeão da Libertadores em 2013. Assim, a esperança era de que o Atlético amassasse o La Guaira, que mesmo sendo campeão de seu país, é uma equipe obviamente inferior aos mineiros.

Mas o time de Cuca - com Cuquinha no banco, já que o treinador havia sido expulso na final da Libertadores, ainda pelo Santos - mostrou muito pouco no primeiro tempo e poderia ter saído zerado da Venezuela se não fosse a entrada do argentino Matías Zaracho no intervalo.

Criativo, o meio-campista "arrumou", na medida do possível, a equipe montada pelo treinador, ainda que não tenha conseguido impedir os chuveirinhos: foram 59 cruzamentos do Atlético-MG no total, e só 16 deles foram certos. Em um cenário onde o pouco repertório do Galo era evidente, o ex-jogador do Racing conseguia encontrar espaços no miolo da zaga do La Guaira e aproveitou rebote em chute de Arana para empatar o jogo na metade do segundo tempo.

Um recado de um jogador que inexplicavelmente havia tendo poucos minutos nas partidas mais importantes de 2021 até aqui: pedido de Jorge Sampaoli, Zaracho foi contratado por cerca de R$ 33 milhões, uma das maiores negociações da história do clube, e começado a temporada muito bem, mesmo atuando em uma posição mais recuada, algo novo para sua carreira. Nos dois jogos imediatamente após a chegada de Tchê Tchê (Cruzeiro e Boa Esporte), porém, não havia saído do banco de reservas.

59 - O @Atletico fez 59 cruzamentos no empate contra o Deportivo La Guaira. É o maior número de cruzamentos de um time na @LibertadoresBR desde os 67 do San Lorenzo contra o Athletico Paranaense em março de 2017. Chuveirinho. pic.twitter.com/QGp7xS5EUt — OptaJoao (@OptaJoao) April 22, 2021

Agora, após ser o melhor jogador do Galo em campo mesmo tendo atuado apenas 45 minutos, o argentino deve ganhar espaço no elenco: jogando mais avançado, pode formar dupla muito interessante com Nacho Fernández para tentar evitar o "Cucabol", isto é, a equipe que bate recordes e mais recordes... em número de cruzamentos.

O Atlético-MG volta aos gramados pela Libertadores nesta próxima terça-feira (27), diante do América de Cali-COL, uma equipe menos defensiva que o La Guaira, com jogadores habilidosos como Duván Vergara, Rafael Carrascal, Santiago Moreno e Yesus Cabrera. Assim, a tendência é que o Galo tenha mais espaço diante dos colombianos. Resta saber se o time conseguirá os aproveitar ou novamente abusará dos cruzamentos.