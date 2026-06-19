Zagueiro holandês (30) surpreende com transferência para o Borussia Dortmund

Notícia surpreendente vinda da Alemanha. O Borussia Dortmund reforçou seu elenco com um holandês de trinta anos: Jesper Verlaat. O zagueiro central passará a jogar pela equipe Sub-23 do clube alemão.

O Dortmund anunciou a notícia por meio de seus canais oficiais. Verlaat vem do TSV 1860 München e assinou com seu novo clube um contrato válido até meados de 2029.

O jogador destro, nascido em Zaanstad, passará a jogar pela equipe Sub-23 do Dortmund. Essa equipe disputa a Regionalliga West, a quarta divisão da Alemanha.

Embora Verlaat já tenha trinta anos, ele poderá atuar normalmente por essa equipe. Nas equipes Sub-23 da Alemanha, é permitido que, no máximo, três jogadores com mais de 23 anos estejam em campo ao mesmo tempo.

“Com Jesper, contratamos um jogador experiente para a zaga”, afirmou Ingo Preuß, diretor esportivo da equipe Sub-23, sobre Verlaat. “Ele será um importante pilar de apoio para nossos jovens jogadores, tanto dentro quanto fora de campo.”

Verlaat nunca jogou por um clube holandês. Nas categorias de base, ele atuou por clubes da Áustria, Alemanha e Portugal, passando posteriormente pelo SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim 07 e, por fim, pelo TSV 1860 München.

Pelo último clube mencionado, ele disputou nada menos que 114 partidas oficiais em quatro anos. Na última temporada, na terceira divisão da Alemanha, ele não voltou a jogar após setembro devido a lesões.