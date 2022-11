Zagueiro do West Ham quebra silêncio e pede desculpas por agressão a gato

Kurt Zouma deu sua primeira entrevista desde que surgiram imagens dele chutando e batendo em seu animal de estimação

Kurt Zouma falou em entrevista exclusiva neste sábado (5) para a Sky Sports e se declarou culpado ao chutar e esbofetear seu animal de estimação. Ele foi condenado a 180 horas de trabalho comunitário não remunerado. O francês também foi proibido de possuir gatos por cinco anos.

"Tem sido um período difícil para mim e minha família. Obviamente, fiz algo muito ruim e peço desculpas pelo que fiz", disse.

"Eu sei que foi muito difícil para as pessoas assistirem e verem isso e, obviamente, sinto muito, muito triste e tenho um grande remorso por isso. Agora estou tentando seguir em frente com minha família e estou olhando para frente. Aprendi com isso, isso é o mais importante. Obviamente, tenho o apoio de muitas pessoas que me ajudaram a manter o foco no futebol e, obviamente, o clube tem sido incrível comigo. O apoio que recebo de meus companheiros de equipe, da comissão técnica, de todos no clube e até dos torcedores, foi irreal. Eles me ajudaram a manter o foco no jogo, tentando fazer o meu melhor em campo o tempo todo. Obviamente, não posso agradecê-los o suficiente pelo que fizeram. Este clube é como minha família", finalizou.

Zouma foi multado pelo West Ham após o incidente , com o dinheiro sendo doado para nove instituições de caridade diferentes de bem-estar animal. O zagueiro francês atuou em 13 jogos pelos Hammers nesta temporada, marcando um gol.