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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Youssef En-Nesyri se reencontra no Al-Ittihad com 3 números impressionantes

Al-Faisaly x Al-Ittihad
Al-Faisaly
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
Marrocos

O leão marroquino faz história

O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, manteve seu desempenho de destaque com a equipe, ao marcar dois gols durante o confronto contra o Al-Faisaly, na noite desta sexta-feira, pela sétima rodada da Liga Roshn de Profissionais.

En-Nesyri conseguiu abrir sua conta na partida aos 43 minutos do primeiro tempo, aproveitando um passe de seu companheiro nigeriano George Ilenikhena, dando ao Al-Ittihad uma vantagem importante antes do fim da primeira etapa do jogo.

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O atacante marroquino não parou por aí e voltou no segundo tempo para confirmar seu brilho, ao marcar seu segundo gol pessoal aos 59 minutos, liderando o ataque do Al-Ameed e mantendo sua forte presença diante do gol dos adversários.

Os dois gols de En-Nesyri contra o Al-Faisaly confirmam o momento de inspiração que o jogador vive no período recente, depois de também ter marcado na partida anterior do Al-Ittihad contra o Al-Feiha, balançando as redes em dois jogos consecutivos na Liga de Profissionais.

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Esta é a terceira vez que Youssef En-Nesyri consegue marcar em dois jogos consecutivos com a camisa do Al-Ittihad na competição da liga, com o atacante marroquino continuando a escrever seus próprios números com o Al-Ameed desde que se juntou ao elenco da equipe.

Os dois gols contra o Al-Faisaly também tiveram uma importância especial para En-Nesyri, por se tornarem seu segundo doblete com a camisa do Al-Ittihad desde sua transferência para a equipe, após ter marcado o primeiro doblete durante o confronto contra o Neom, que o Al-Ameed perdeu pelo placar de 4 a 3, no dia 8 de abril passado.

O brilho de En-Nesyri contra o Al-Faisaly dá ao Al-Ittihad um impulso ofensivo importante, especialmente com o entrosamento crescente entre ele e seus companheiros no ataque, confirmando que o atacante marroquino começou a entrar em uma nova fase de influência ofensiva com o Al-Ameed, seja marcando ou se movimentando e criando espaços para seus companheiros.

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