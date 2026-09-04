Youri Regeer é brutalmente honesto sobre o Ajax

Youri Regeer já não estava mais em seu lugar no Ajax. Foi o que disse o volante pouco depois de sua chegada ao Werder Bremen, onde o holandês foi apresentado nesta semana.

"Eu não estava feliz no Ajax", disse Regeer, sem rodeios, em um compromisso de imprensa do Werder Bremen. "Durante um ano e meio, escreveram que eles estavam procurando um novo camisa 6, que o Ajax não estava satisfeito. Por isso, para mim não foi uma decisão difícil sair para o Werder."

O Werder Bremen já estava de olho no Regeer, de 23 anos, havia mais tempo, mas só fez a investida no fim de agosto. Isso aconteceu após uma lesão de Jens Stage.

"Eu não tinha tido notícias deles por algumas semanas, mas no domingo de manhã recebi uma ligação dizendo que o Bremen me queria. Então tudo aconteceu muito rápido. A forma como a diretoria do clube me vê soou bem", reconstruiu Regeer sobre as negociações com o clube alemão.

O ex-jogador do Ajax mal pode esperar para começar em Bremen. "A Bundesliga é uma das melhores ligas do mundo. E, quando você olha para a história do Werder, para mim não foi uma decisão difícil", afirmou Regeer, muito feliz com a ida para o campeão de 2004.

Davy Klaassen jogou pelo Werder Bremen entre 2018 e 2020 e já desejou muito sucesso a Regeer no norte da Alemanha. "Ele disse que o Werder Bremen era um grande clube. E que eu podia entrar em contato se precisasse de alguma coisa."

Regeer escolheu a camisa 44 no Werder Bremen. "Havia alguns números disponíveis, mas não imediatamente um que combinasse comigo. Então pensei em qual número eu queria e decidi pegar o número que eu usava quando fiz minha estreia no futebol profissional."