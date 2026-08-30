Youri Regeer deixa o Ajax

O Ajax está prestes a se despedir de Youri Regeer, informa o Algemeen Dagblad. O clube de Amsterdã chegou a um acordo com o Werder Bremen por um empréstimo do meio-campista de 23 anos.
A expectativa é que a transferência de Regeer para o Bremen seja finalizada nos próximos dias. O acordo de empréstimo também inclui uma opção de compra, e há certa urgência, já que a janela de transferências da Alemanha fecha na terça-feira, um dia antes da da Holanda.
Regeer foi titular do Ajax com frequência neste ano-calendário. Depois de o clube buscar por muito tempo, sem sucesso, um sucessor para Jordan Henderson, ele recebeu a chance como volante sob o comando dos técnicos interinos Fred Grim e Oscar Garcia.
Mesmo com o novo técnico, Míchel Sánchez, Regeer inicialmente seguiu nessa posição. No entanto, o meio-campista não conseguiu convencer de forma consistente, e o Ajax acabou acertando no domingo a contratação de Sofyan Amrabat como o reforço desejado para o meio-campo.
A chegada de Amrabat abre caminho para a saída de Regeer. Ele provavelmente atuou pela última vez pelo Ajax na quinta-feira, contra o FC Sion, e precisou deixar aquela partida por estar doente, o que faz com que, ao que tudo indica, também desfalque o jogo fora de casa contra o Telstar no domingo.
Regeer passou pelas categorias de base de ADO Den Haag e Ajax, mas não conseguiu se firmar de vez durante sua primeira passagem por Amsterdã. Via FC Twente, ele retornou ao Ajax no início de 2025 por 4,5 milhões de euros, e seu contrato vai até meados de 2029.
Além disso, Regeer provavelmente não é o único jogador que deixará o Ajax no curto prazo. O clube também está perto de um acordo pelo empréstimo de Maher Carrizo ao FC Copenhagen, depois de o argentino não conseguir conquistar um lugar fixo desde sua chegada no inverno.