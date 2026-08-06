Youri Baas, do Ajax para o PSV? "Se ele realmente ficar de fora..."

Os analistas do Voetbalpraat não achariam estranho se o PSV procurasse o Ajax por Youri Baas. O defensor de 23 anos corre o risco de ficar escanteado sob o comando do técnico Míchel Sánchez.
O analista Marciano Vink lamenta isso. “Não pode ser que Baas, que nas últimas duas ou três temporadas foi um dos poucos que realmente se mantiveram de pé e que também sempre assumiu a responsabilidade de tirar o Ajax jogando desde trás, agora de repente tenha ido parar em segundo plano. Eu acharia isso estranho.”
Baas teve problemas de condição física durante a preparação, por isso Aaron Bouwman e Daley Blind formam atualmente a dupla de zaga. Nas últimas semanas, portanto, também tem sido levantada a questão de saber se o Ajax poderá jogar com dois zagueiros canhotos.
O apresentador Jan Joost van Gangelen lança do nada uma ideia bastante picante para os analistas. “Talvez o PSV ainda possa bater na porta do Ajax. Se ele realmente ficar fora dos planos...”
Anco Jansen se anima. “Youri Baas no PSV? Eu não acharia uma ideia maluca. Sério. Jan Joost simplesmente soltou essa assim!”
Thijs Zwagerman também entra na conversa. “Isso, claro, nunca vai acontecer, mas às vezes eu me pergunto, no caso do Baas, que clube do exterior acabaria contratando ele.”
No Ajax, Baas ainda tem contrato até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, o canhoto vale cerca de 20 milhões de euros.