Youri Baas ainda pode deixar o Ajax: primeiro clube demonstra interesse

O Eintracht Frankfurt tem interesse nos serviços de Youri Baas, segundo informa o setorista do Eintracht, Christopher Michel. O clube busca reforços com urgência para o sistema defensivo.

O técnico do Eintracht Frankfurt, Adi Hütter, conta atualmente com apenas quatro zagueiros em condição física de jogo, dos quais dois ainda são jovens demais para atuar como titulares, e o internacional belga Arthur Theate provavelmente ainda será vendido.

Por isso, o clube está em busca de reforços para a defesa. Na última semana da janela de transferências, o clube quer contratar um defensor de qualquer forma, e Baas aparece no topo da lista.

O jogador do Ajax é visto como uma opção interessante porque pode atuar tanto na lateral esquerda quanto no miolo de zaga.

O defensor de 23 anos tem tido até aqui um papel mais modesto nesta temporada do que nas duas anteriores, nas quais foi um dos pilares do Ajax.

Na Europa, o técnico Míchel tem dado preferência a Daley Blind em todas as ocasiões. Em entrevista à Voetbal International, Baas afirmou não estar feliz com sua situação atual em Amsterdã.

Baas tem contrato com o clube de Amsterdã até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, ele vale 20 milhões de euros.

Se Baas se transferir para o Eintracht, não disputará competições europeias, já que o clube terminou a última temporada em oitavo lugar na Bundesliga.