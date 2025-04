Yokohama F. Marinos x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo nas quartas de final da Champions League da Ásia 2024/25

Times fazem jogo único em campo neutro valendo uma vaga nas semifinais do torneio continental

Yokohama F. Marinos e Al Nassr se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (horário de Brasília), em jogo válido pelas quartas de final da Champions League da Ásia 2024/25. A partida acontece no Prince Abdullah Al Faisal Stadium, em Jedá, e possui transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ Premium (confira a programação completa de futebol aqui).

Sem vencer há sete jogos, somando todas as competições, o Yokohama F. Marinos tenta contornar a crise. Lanterna do Campeonato Japonês, o clube vem para a partida sob o comando interino do australiano Patrick Kisnorbo, que assumiu após a demissão do técnico Steve Holland, tendo eliminado o Shanghai Port nas oitavas.

A oito pontos do líder Al Ittihad no Campeonato Saudita, o terceiro colocado Al Nassr aposta praticamente todas as suas fichas no torneio continental. Vindo de vitória sobre o Damac, o time de Cristiano Ronaldo chegou a esta fase da competição asiática após superar os iranianos do Esteghlal nas oitavas de final.

Mais artigos abaixo

Concentradas em Jedá, na Arábia Saudita, todas as partidas daqui em diante desta edição da Champions League da Ásia serão disputadas em jogo único. No caso de empate, teremos prorrogação e pênaltis, se necessário.

Prováveis escalações

Yokohama F. Marinos: Park Il-gyu; Matsubara, Deng, Suwama; Yan Matheus, Aziangbe, Yamane, Nagato; Uenaka, Tono; Anderson Lopes. Técnico: Patrick Kisnorbo

Al Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte, Al-Najdi; Yahya, Al-Khaibari, Brozovic, Mané; Durán, Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli

Desfalques

Yokohama F. Marinos

Jeisson Quiñones (lesão na coxa) e Takuto Kimura (ruptura do ligamento cruzado anterior) estão indisponíveis. Substituído precocemente no último fim de semana contra o Urawa Reds, Ryo Miyaichi é dúvida.

Al Nassr

Sem ausências confirmadas.

Quando é?