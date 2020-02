Yaya Touré faz novo pedido e atrasa negociação com o Botafogo

Dirigente revelou contato do jogador com o clube na noite deste domingo

E parece que vai virar novela a negociação entre Yaya Touré e . Enquanto a torcida aguarda - já impaciente - a resposta do craque marfinense, criando inclusive um "mutirão" com "Yayaday", o jogador entrou em contato com o clube carioca, mas ainda não respondeu positivamente ou negativamente, de acordo com o vice-presidente comercial e de marketing, Ricardo Rotenberg.

"Jogador já fez contato. Mas voltou a negociar as condições. Vamos ver. Cada um defende seu interesse. Um jogador acostumado a ganhar uma fortuna. Não vamos desistir. Também não vamos fazer loucuras", revelou o dirigente.

Jogador já fez contato.

Mas voltou a negociar as condições.

Vamos ver. — Ricardo Rotenberg (@RicardoRotenbe1) February 23, 2020

Só para ficar claro, a negociação não pode e não será pública.

Portanto elas estão em andamento e nao terminarão hoje. — Ricardo Rotenberg (@RicardoRotenbe1) February 23, 2020

Minutos depois, após a reação negativa da torcida, Felipe Neto, que está ajudando nas negociações, pediu um pouco mais de paciência aos alvinegros.

Torcida alvinegra.



Acalmem-se.



E não acreditem em arautos do apocalipse. — Felipe Neto (@felipeneto) February 23, 2020

O Rotenberg não deveria ter dado a última informação, de que ele voltou a negociar. Isso é dar um tiro no pé! Só serve para estressar o torcedor. — BFR Tradição&Glórias (@TradicaoBfr) February 23, 2020

Vale lembrar que na última quinta-feira (20), Yaya Touré já havia exigido um aumento salarial para compensar os impostos pagos no . O Botafogo aceitou e redigiu um novo contrato, que deveria ser assinado ou não até este domingo (23).