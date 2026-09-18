Yamal não se impressiona com companheiro de equipe no Barça: "Ele não fazia ideia..."

Lamine Yamal fez declarações surpreendentes sobre Marcus Rashford em entrevista à Movistar. O atacante afirmou que Rashford não fazia ideia do que significava disputar um El Clásico.

Na temporada passada, Yamal jogou ao lado de Rashford no Barcelona. O inglês foi emprestado pelo Manchester United ao gigante espanhol.

Em conversa com a Movistar, Yamal afirma que inicialmente não ficou impressionado com a intensidade com que Rashford atuou na partida contra o Real Madrid.

"Ainda me lembro de olhar para Rashford durante o primeiro Clásico dele, e eu não fiquei impressionado com a intensidade. Ele não sabia o que era disputar esse jogo", iniciou o ponta de dezenove anos.

"Só quando enfrentamos eles pela segunda vez naquela temporada é que ele entendeu. Ele marcou um gol de falta e jogou com uma intensidade completamente diferente", disse Yamal.

"Se você vem de La Masia (categorias de base do Barcelona, red.), então sabe o que significa um jogo contra o Real Madrid. É uma batalha pura", concluiu.