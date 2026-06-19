Yamal: “Messi? Cada partida mostra que ele é o maior da história, o GOAT”

O craque da Espanha, Lamine Yamal, falou em uma entrevista à RTVE, destacando Lionel Messi: “O hat-trick de Messi? A cada partida que ele joga, ele prova que é o maior jogador da história”.





“Se alguém ainda tem dúvidas, é porque está procurando por elas de propósito. Leo é o GOAT”. Isso apesar de a revista The Athletic ter colocado Yamal em terceiro lugar no ranking dos 50 que mais influenciarão a Copa do Mundo e colocado Messi na 25ª posição – “ele não corre, não pressiona mais, só fará a diferença se o ritmo for baixo” – e Ronaldo, por sua vez, na última posição, definindo sua inclusão no ranking como uma “escolha pelo legado que ele deixa, mas se ele jogar só por si mesmo e por seus recordes, a Portugal perde”.