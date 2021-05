#Yadinho: entenda a hashtag que tomou conta do futebol

O selinho de dois streamers está entre os assuntos mais comentados do Twitter, tendo sido mencionado por clubes e jogadores importantes

Se você segue alguma conta relacionada ao futebol em suas redes sociais, provavelmente viu alguma postagem com #Yadinho. O assunto entrou entre os mais comentados do Twitter e ganhou apoio de jogadores e times - inclusive alguns de fora do Brasil. Mas você sabe o motivo? A Goal te explica.

Yadinho é o apelido "shipper” do casal de streamers Yayah e Lindinho, que teve início no universo do Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Tarde da noite de quinta-feira (13), os dois protagonizaram um selinho ao vivo na Twitch, depois que algum tempo flertando virtualmente, sem nunca se encontrar pessoalmente, por problemas geográficos: Yayah mora no Paraguai e Lindinho em São Paulo.

Os dois, querendo se encontrar, criaram uma vaquinha on-line, a fim de arrecadar o dinheiro necessário para se encontrarem em Gramado, no Rio Grande do Sul. E, nesta quinta, surpreenderam seus fãs.

Com o costume de entrar ao vivo durante o dia, seja de manhã ou de tarde, Lindinho iniciou uma live perto da meia-noite de quinta para sexta-feira. E tudo ia normal, até que Yayah apareceu atrás enquanto ele tocava um cavaquinho e cantava. Os fãs, então, logo foram à loucura.

Pouco depois da aparição de Yayah, Lindinho começou a ler comentários dos espectadores e, quando estavam prestes a encerrar a transmissão, veio um pedido por selinho do “casal” se destacou. Enquanto respondia o fã - “Selinho? Que selinho, cara? Como assim selinho, cara?” -, o paulista foi surpreendido por Yayah, que atendeu ao pedido e, logo em seguida, saiu do cômodo, pouco antes do vídeo ser interrompido.

E, assim, a #Yadinho foi criada e logo saiu da Twitch para o Twitter, onde se tornou um dos assuntos mais comentados do mundo. Entre aqueles que aderiram ao "shipp” (forma de apoio a casais no mundo das redes sociais), estavam alguns perfis de times de futebol, como Corinthians, Fluminense, PSG, Liverpool, Tottenham e outros, além de jogadores, como Kaká e Neymar, que não perde uma tendência nas redes.

Mas, além da tendência, a visibilidade da hashtag tem ajudado um proejto social apoiado por Linidnho. O streamer é diagnosticado com síndrome de Asperger grau leve, que feta a capacidade de se socializar com eficiência e, desde que ganhou relavência, começou, em parceria com outros nomes da comunidade gamer, um projeto para ajudar crianças com graus severos de autismo.

Desde que #Yadinho entrou nos assuntos mundiais, os valores arrecadados ao projeto cresceram muito, ultrapassando os R$ 100 mil.

Veja algumas das reações do mundo da bola ao casal #Yadinho:

Não me pergunte o porque mas #YADINHO — Neymar Jr (@neymarjr) May 14, 2021

Como diriam nossos amigos do @SaoPauloFCGG: GoGoGo #YADINHO! 🇾🇪❤ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2021

Já que é sexta-feira. ❤️ #YADINHO



Você é assim 💘🙏 um sonho pra mim 🗨️🥺 e quando eu não 🙈😭 te vejo 😞😓 eu penso em você 🍃🕴️ vejo amanhecer 🔭🌅 até quando eu me deito 🌌🌃 eu gosto de você 💗👩‍❤️‍👨 e gosto de ✌️💘 ficar com você ❤️🎎 meu riso é tão feliz contigo 😁😍 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 14, 2021

Juninho e Gustavinho no ataque ou Yayah e Lindinho no amor = qual dupla tem mais química? #YADINHO pic.twitter.com/PfNhwY32HD — Paraná Clube (@ParanaClube) May 14, 2021

Se o YADINHO acha, eu concordo!

Se o YADINHO fala, eu escuto!

Se o YADINHO erra, eu perdoo!

Se o YADINHO pensa, eu admiro!

Se o YADINHO tem dez fãs, eu sou um deles!

Se o YADINHO tem um fã, eu sou esse fã!

Se o YADINHO não tem fãs, eu não existo!#YADINHO É REAL! — Atlético Goianiense Esports 🇧🇷 (@acgesports) May 14, 2021

A estagi é multifacetada 😎👇 #Yadinho Quando o assunto é eSports, já sabe: https://t.co/V6OIQNDLs1 — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 14, 2021

Duas coisas lindas que surgiram hoje: a nova camisa do @PSGbrasil e #YADINHO! ❤️💙 pic.twitter.com/N84kE2cOnH — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 14, 2021

Olha lá que bonito agora é #YADINHO 🥰 pic.twitter.com/GCUG1CpZwr — Olympique Lyonnais 🇧🇷🇵🇹 (@OL_Portugues) May 14, 2021

E quem não entrou na onda - ainda -, como é o caso do Manchester United, recebeu cobranças de torcedores:

Today is a big day in Brazil! Love is in the air!



Help us and post #YADINHO



Thank you! — Bernardi (@el_vitbernardi) May 14, 2021

(Tradução livre: Hoje é grande dia no Brasil! O amor está no ar! Nos ajude e poste #Yadinho, obrigado!)