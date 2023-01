XV de Jaú x Flamengo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela terceira rodada do Grupo 5; veja como acompanhar na TV

XV de Jaú e Flamengo se enfrentam na noite deste domingo (8), às 19h30 (de Brasília), em Jaú, pela terceira rodada do Grupo 5 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de empatar na rodada de estreia com o Floresta sem gols e vencer, o Flamengo venceu o Aparecidense por 2 a 1, e agora busca confirmar a classificação. Atualmente, divide a liderança com o Floresta, com quatro pontos cada.

Do outro lado, o XV de Jaú precisa da vitória para avançar. No momentto, aparece na terceira posição, com três pontos (venceu o Aparecidense, mas perdeu para o Floresta).

Vale lembrar que o Fla conquistou o título da Copinha em quatro oportunidades: 1990, 2011, 2016 e 2018.

A lista de inscritos do Flamengo na Copinha 2023

Goleiros: Caio Barrone, Daniel Alves, Francisco Dyogo, João Cangane e Lucas Furtado;

Zagueiro: César Benavides, Daniel Soares, Iago e João Pedro Mandovani;

Laterais: Richard, Zé Wellinton, Felipe Vieira, Richard e Darlan;

Meias: Daniel Rogério, Dudu, Evertton, Jean Carlos, Keder, Lucas Bauru, Rayan Lucas, Rodriguinho, Wallace Yan e Weverson;

Atacantes: Ariel, Felipe Brian, Felipe Lima, Lorran, Pedrinho, Petterson e Ryan Luka.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Flamengo: Dyogo Alves; Felipe Brian, Iago, Darlan e Zé Welinton; Evertton, Dudu, Lucas Bauru e Lorran; Petterson e Ryan Luka.

Escalação do provável do XV de Jaú:

Desfalques

XV de Jaú

Não há desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 5

POS. TIME P V E D SG 1º Flamengo 4 1 1 0 1 2º Floresta 4 1 1 0 1 3º XV de Jaú 3 1 0 1 0 4º Aparecidense 0 0 0 2 -2

Quando é?