Xavi tem recado claríssimo para Reijnders e Summerville

Xavi tem uma opinião cristalina sobre jogadores holandeses que atuam na Arábia Saudita. O novo técnico da seleção da Holanda, ao contrário de seu antecessor Ronald Koeman, não descarta convocar normalmente jogadores da Saudi Pro League.

Koeman foi claro durante seu período como técnico: jogadores que atuavam na Arábia Saudita eram, em princípio, carta fora do baralho para a seleção da Holanda. Xavi adota uma abordagem completamente diferente nesse aspecto, como ficou evidente em sua primeira entrevista coletiva como técnico da Holanda.

“Sim, por que não?”, respondeu Xavi de forma direta ao ser questionado se jogadores da seleção que atuam na Arábia Saudita podem ser convocados. Quando em seguida foi dito que o nível e a ambição na Saudi Pro League são bem mais baixos, Xavi reagiu de forma incisiva. “Você acompanha essa liga?”, rebateu.

“Se acompanha, sabe que é uma boa liga. Se é melhor do que a Eredivisie? Nós também acompanhamos essa liga com interesse. Também é uma boa liga, então talvez convoquemos jogadores da Arábia Saudita, da Eredivisie, da Premier League, da LaLiga…”

“Sim, eu não me importo com as ligas, eu me importo com o nível dos jogadores. Isso é o mais importante para mim”, foi sua opinião contundente.

Essa é uma excelente notícia para, entre outros, Tijjani Reijnders e Crysencio Summerville. Ambos os jogadores ainda tiveram papel importante pela seleção da Holanda na última Copa do Mundo, mas depois optaram por uma transferência para Al Qadsiah e Al Hilal, respectivamente.

A posição de Xavi também possivelmente significa uma nova chance para Steven Bergwijn. O atacante do Ittihad Club foi completamente ignorado por Koeman, mas ainda deu um forte recado na noite de segunda-feira, com um hat-trick impecável.