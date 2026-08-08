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Jeroen van Poppel

Traduzido por

Xavi Simons quer falar sobre uma pessoa após vexame do “seu” PSV

PSV x Fortuna Sittard
PSV
Fortuna Sittard
Eredivisie
E. Michut
X. Simons

Xavi Simons viu na noite de sábado como seu bom amigo Édouard Michut castigou o PSV nos acréscimos. O meio-campista do Fortuna Sittard fez o 2 a 2 de forma bonita no apagar das luzes, e Simons se manifestou imediatamente no X.

O gol de Michut também gerou imediatamente uma reação de Xavi Simons. Os dois se conhecem há muitos anos e são bons amigos desde o período em que estiveram juntos nas categorias de base do Paris Saint-Germain.

Michut e Simons passaram ambos pelas categorias de base do gigante francês. Embora em Paris tenham precisado se contentar no fim das contas com apenas alguns minutos em campo no time principal, a amizade permaneceu mesmo após a saída dos dois.

Que os dois ainda se dão bem ficou evidente também no ano passado. Simons e Michut viajaram juntos de férias naquela ocasião e, desde então, mantêm visivelmente uma boa relação.

Simons, portanto, não conseguiu deixar de reagir depois que Michut castigou o PSV nos minutos finais. “Édouard Michut, não contra o meu PSV, por favor”, escreveu o internacional da seleção holandesa no X poucos minutos após o gol, seguido de alguns emojis.

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O gol de empate de Michut, curiosamente, veio após um longo período sem jogos. O francês ficou quatro meses afastado por lesão e, por isso, também perdeu toda a pré-temporada do Fortuna.

Essa falta de ritmo de jogo não pareceu incomodar Michut. Com seu belo gol nos acréscimos, ele ainda deu um ponto ao Fortuna e impediu que o PSV desse sequência ao início de temporada perfeito.

O próprio Simons também convive com problemas de lesão. O meio-campista do Tottenham Hotspur teve de abrir mão da Copa do Mundo por causa de uma grave lesão no joelho e, muito provavelmente, ainda ficará meses fora de combate.



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