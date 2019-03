Xavi reprova Copa com 48 equipes: "32 são mais que suficientes"

Vivendo no Qatar atualmente, meia não concorda com posição da FIFA em relação ao próximo Mundial

Durante visita a Mumbai, na Índia, Xavi Hernández, meia do Al-Saad e embaixador da do Qatar, reprovou a possibilidade de haver a competição com 48 seleções.

"São muitos times e é tempo demais. Imagine 48 equipes no Qatar, não será bom na minha opinião. É bom para o futebol que haja 32 equipes. É um número mais que suficiente", revelou Xavi.

O campeão mundial de 2010 também lembrou que a decisão passa pelo comitê-organizador da competição, mas salientou que não há preparo direcionado a 48 agremiações.

"É algo que os responsáveis pela organização devem decidir, mas até agora o Qatar está trabalhando para que receba 32 seleções e será difícil que isso mude para trazer mais", completou o espanhol.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, comentou na última semana que gostaria de abrir mais vagas no próximo Mundial para estimular a integração das equipes nacionais no principal torneio em questão.