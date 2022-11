Xavi explica por que recusou convite da seleção brasileira para ser auxiliar de Tite

Treinador do Barcelona explicou à GOAL que recusou a seleção pelo clube - e não se arrepende

Ao ser anunciado como treinador do Barcelona, em novembro de 2018, Xavi Hernández confirmou que havia sido convidado pela CBF para ser auxiliar do técnico Tite na seleção brasileira e, depois, substituí-lo após a Copa do Mundo. O espanhol acabou não aceitando visando, justamente, assumir o gigante catalão, e agora ele deixou isso mais claro à GOAL.

Antes mesmo de Ronald Koeman assumir o Barcelona, a possibilidade de Xavi assumir o comando técnico do Barcelona já havia sido levantada, e isso parece ter ficado na cabeça do ex-jogador por bastante tempo, até ele ser oficializado no cargo, apenas no final de 2021. A ideia de treinar o clube pelo qual fez história dentro de campo o fez, inclusive, recusar o convite de trabalhar na seleção brasileira.

À GOAL, Xavi relembrou o contato da CBF, que tinha o plano de fazê-lo auxiliar de Tite antes de colocá-lo como treinador principal após a saída do treinador, ao final da Copa do Mundo de 2022. Ele, porém, voltou a dizer que o Barcelona foi o motivo da recusa.

"Foi uma oportunidade totalmente inesperada. Falei com eles através de meu agente, tive a oportunidade de me juntar ao pessoal da Tite e trabalhar com eles, mas queria ser um treinador chefe, esperar minha chance de estar no Barcelona", explicou Xavi. "Tive uma chance e falei com eles. Era inesperado, histórico, eu diria, mas recusei porque queria ser o treinador principal"

E, mais de um ano depois, ele não se arrepende da decisão ousada que tomou, de recusar a oportunidade na seleção mais vitoriosa do futebol. "Estou onde quero estar, na minha opinião no melhor clube do mundo, e isso está no meu coração", explicou. "Estou lá me divertindo e tentando reverter a situação do Barcelona".

Desde que assumiu o Barça, em novembro de 2021, Xavi tem 57 partidas no comando da equipe, com 66,1% de aproveitamento, conquistado em 34 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.