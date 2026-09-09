Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081982696.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal

Traduzido por

Xavi é visto na arquibancada de participante inglês da Champions League

Liga dos Campeões

Xavi esteve presente em Anfield na quarta-feira. O técnico da seleção holandesa estava lá para observar Virgil van Dijk. O zagueiro do Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 na Liga dos Campeões.

Van Dijk, que soma 96 jogos pela seleção, atuou durante os 90 minutos pelo gigante inglês. Jeremie Frimpong e Ryan Gravenberch foram usados como substitutos no segundo tempo pelo técnico Andoni Iraola. Cody Gakpo desfalcou o Liverpool por conta de lesão.

Xavi está em Liverpool para conversar com Van Dijk. O capitão da seleção holandesa já havia dito recentemente à imprensa inglesa que teria essa conversa com o treinador espanhol.

"Depende um pouco dessa conversa como eu vou encarar a situação. Todo mundo quer se sentir valorizado, querido e importante. Eu sinto que ainda posso ser valioso e importante para a equipe. Se pensarmos da mesma forma sobre isso, teremos dois bons anos pela frente até a Eurocopa de 2028. Caso contrário, vamos ver o que acontece", declarou Van Dijk.

Xavi esteve em Amsterdã no sábado para acompanhar Ajax x PSV. Um dia depois, alguns assistentes estavam na tribuna do Abe Lenstra Stadion para a partida entre sc Heerenveen e AZ.

O técnico está usando este período para ver os jogadores da seleção em ação, dentro e fora do país. Com base nisso, a convocação definitiva será definida por Xavi.

A Holanda disputará quatro partidas pela Nations League entre 24 de setembro e 4 de outubro. A Sérvia será a adversária em duas ocasiões, enquanto também haverá jogos contra Alemanha e Grécia. 

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google