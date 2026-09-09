Xavi é visto na arquibancada de participante inglês da Champions League

Xavi esteve presente em Anfield na quarta-feira. O técnico da seleção holandesa estava lá para observar Virgil van Dijk. O zagueiro do Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 na Liga dos Campeões.
Van Dijk, que soma 96 jogos pela seleção, atuou durante os 90 minutos pelo gigante inglês. Jeremie Frimpong e Ryan Gravenberch foram usados como substitutos no segundo tempo pelo técnico Andoni Iraola. Cody Gakpo desfalcou o Liverpool por conta de lesão.
Xavi está em Liverpool para conversar com Van Dijk. O capitão da seleção holandesa já havia dito recentemente à imprensa inglesa que teria essa conversa com o treinador espanhol.
"Depende um pouco dessa conversa como eu vou encarar a situação. Todo mundo quer se sentir valorizado, querido e importante. Eu sinto que ainda posso ser valioso e importante para a equipe. Se pensarmos da mesma forma sobre isso, teremos dois bons anos pela frente até a Eurocopa de 2028. Caso contrário, vamos ver o que acontece", declarou Van Dijk.
Xavi esteve em Amsterdã no sábado para acompanhar Ajax x PSV. Um dia depois, alguns assistentes estavam na tribuna do Abe Lenstra Stadion para a partida entre sc Heerenveen e AZ.
O técnico está usando este período para ver os jogadores da seleção em ação, dentro e fora do país. Com base nisso, a convocação definitiva será definida por Xavi.
A Holanda disputará quatro partidas pela Nations League entre 24 de setembro e 4 de outubro. A Sérvia será a adversária em duas ocasiões, enquanto também haverá jogos contra Alemanha e Grécia.