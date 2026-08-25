Xavi tem uma opinião cristalina sobre jogadores holandeses que atuam na Arábia Saudita. O novo técnico da seleção holandesa não descarta, ao contrário de seu antecessor Ronald Koeman, que jogadores da Saudi Pro League sejam simplesmente convocados.

Koeman foi claro durante seu período como técnico: jogadores que atuavam na Arábia Saudita eram, em princípio, uma página virada para a seleção holandesa. Xavi adota uma abordagem completamente diferente nesse aspecto, como ficou claro em sua primeira entrevista coletiva como técnico da Holanda.

“Sim, por que não?”, respondeu Xavi de forma direta quando perguntado se internacionais que atuam na Arábia Saudita podem ser selecionados. Quando em seguida se afirma que o nível e a ambição na Saudi Pro League são consideravelmente mais baixos, Xavi reage de forma afiada. “Você acompanha essa liga?”, rebateu.

“Se acompanha, sabe que é uma boa liga. Se é melhor do que a Eredivisie? Essa competição também acompanhamos com interesse. Também é uma boa liga, então talvez convoquemos jogadores da Arábia Saudita, da Eredivisie, da Premier League, da LaLiga...”

“Sim, eu não me importo com as ligas, me importo com o nível dos jogadores. Isso é o mais importante para mim”, foi sua opinião contundente.

Isso é uma excelente notícia para, entre outros, Tijjani Reijnders e Crysencio Summerville. Ambos os jogadores ainda tiveram um papel importante pela Holanda na última Copa do Mundo, mas depois optaram por uma transferência para Al Qadsiah e Al Hilal, respectivamente.

A posição de Xavi também possivelmente significa uma nova chance para Steven Bergwijn. O atacante do Ittihad Club foi completamente ignorado sob o comando de Koeman, mas ainda na noite de segunda-feira deixou seu cartão de visitas de forma enfática com um hat-trick perfeito.