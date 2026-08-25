Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081982978.jpgPro Shots
Siep Engelen

Traduzido por

Xavi corta pergunta incômoda de forma dura: “Não quero falar sobre isso!”

Países Baixos
Xavi Hernández

Xavi já concluiu sua primeira coletiva de imprensa como técnico da seleção holandesa. O espanhol se saiu bem em inglês e respondeu às perguntas dos jornalistas presentes, com exceção de uma.

“Mais uma pergunta sobre a situação internacional no futebol”, diz alguém na sala. “Tanto dentro quanto fora de campo há muitas críticas à FIFA e a Gianni Infantino. Na segunda-feira, algumas lendas da FIFA se manifestaram, a KNVB se manifestou, a UEFA se manifestou. Qual é a sua visão sobre a situação atual?” 

Xavi deixou imediatamente claro que não gostou da pergunta. “Não quero falar sobre isso! Obrigado.” O técnico queria falar exclusivamente sobre a seleção holandesa. 

A pergunta, no entanto, não surgiu completamente do nada. A FIFA e Infantino vêm sendo duramente criticados nos últimos tempos, e várias organizações pedem a saída do presidente. Assim, diferentes organizações, entre elas a KNVB, já se manifestaram de forma contundente. 

Xavi, porém, não quis entrar nesse tema durante seu primeiro compromisso com a imprensa como técnico da seleção holandesa. 

Após sua breve reação, o treinador espanhol não deu mais explicações sobre seu posicionamento. Em seguida, voltou a tratar das questões esportivas em torno da seleção holandesa. 

Na ocasião, Xavi falou, entre outras coisas, sobre sua convicção em relação ao estilo de jogo e sobre os jogadores da seleção holandesa que atuam na Arábia Saudita. O talento do AZ, Kees Smit, também foi mencionado.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google