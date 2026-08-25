Xavi corta pergunta incômoda de forma dura: “Não quero falar sobre isso!”

Xavi já concluiu sua primeira coletiva de imprensa como técnico da seleção holandesa. O espanhol se saiu bem em inglês e respondeu às perguntas dos jornalistas presentes, com exceção de uma.

“Mais uma pergunta sobre a situação internacional no futebol”, diz alguém na sala. “Tanto dentro quanto fora de campo há muitas críticas à FIFA e a Gianni Infantino. Na segunda-feira, algumas lendas da FIFA se manifestaram, a KNVB se manifestou, a UEFA se manifestou. Qual é a sua visão sobre a situação atual?”

Xavi deixou imediatamente claro que não gostou da pergunta. “Não quero falar sobre isso! Obrigado.” O técnico queria falar exclusivamente sobre a seleção holandesa.

A pergunta, no entanto, não surgiu completamente do nada. A FIFA e Infantino vêm sendo duramente criticados nos últimos tempos, e várias organizações pedem a saída do presidente. Assim, diferentes organizações, entre elas a KNVB, já se manifestaram de forma contundente.

Xavi, porém, não quis entrar nesse tema durante seu primeiro compromisso com a imprensa como técnico da seleção holandesa.

Após sua breve reação, o treinador espanhol não deu mais explicações sobre seu posicionamento. Em seguida, voltou a tratar das questões esportivas em torno da seleção holandesa.

Na ocasião, Xavi falou, entre outras coisas, sobre sua convicção em relação ao estilo de jogo e sobre os jogadores da seleção holandesa que atuam na Arábia Saudita. O talento do AZ, Kees Smit, também foi mencionado.