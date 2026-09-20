Xavi causa enorme irritação em Kraay: "Isso é realmente inacreditável..."

Xavi ainda nem começou sua primeira Data Fifa como técnico da seleção holandesa, mas na ESPN já há fortes críticas a uma escolha do catalão. Hans Kraay junior não consegue entender por que praticamente todos os treinamentos da seleção acontecem com portões fechados e chama isso, no Goedemorgen Eredivisie, de uma enorme oportunidade perdida.

Xavi foi nomeado técnico em agosto e convocou 26 jogadores para sua primeira Data Fifa. A Holanda disputará quatro partidas nas próximas semanas pela Liga das Nações.

Kraay gostaria justamente neste período de ver de perto como o espanhol trabalha. "Ninguém sabe que tipo de treinador ele é, como treina e o que treina. É alguém que pega pesado ou justamente um técnico que coloca o braço em volta de alguém? Não sabemos."

Segundo Kraay, há treze treinamentos programados para as próximas duas semanas, mas nenhum deles será totalmente acessível. "Ou é fechado, ou fechado, ou você pode assistir por quinze minutinhos. Acho isso realmente inacreditável", esbraveja o analista da ESPN.

"Nesses treze treinamentos, dos quais alguns ficam abertos por quinze minutinhos, você vê um aquecimento, uma roda de bobinho e talvez uma brincadeira de pega-pega. Depois disso, você vê um técnico com as mãos nas costas."

Kraay considera que, com isso, a KNVB não prejudica apenas a mídia, mas principalmente os torcedores. "Acho que isso é uma oportunidade tão desperdiçada pela KNVB. Principalmente para pais com crianças pequenas que vão à seleção holandesa. Que você, como um garoto de dez, onze ou doze anos, com sua camisa da Holanda, não possa olhar para todos os seus heróis favoritos e para o novo técnico, acho uma oportunidade perdida inacreditável."

Sjoerd Mossou concorda com as críticas de Kraay e aponta que, na visão dele, a seleção holandesa ocupa uma posição diferente da de um clube. "Nos clubes, já há anos a tendência é que tudo seja fechado, mas com a seleção holandesa a situação é diferente. Você representa o país e, na verdade, faz parte dele. Por isso, esses treinamentos precisam simplesmente estar abertos de vez em quando", afirma o jornalista.