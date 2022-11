Xavi aponta Barcelona ainda imaturo e prevê mais contratações

Xavi admitiu que o Barcelona "não tem maturidade" após a eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões

Apesar de um alto investimento nesta temporada, o Barcelona foi eliminado precocemente na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de perder três dos seus cinco jogos. Nesta terça-feira (1), a equipe enfrenta o Viktoria Plzen para encerrar sua participação da competição.

Em entrevista, o técnico da equipe Xavi Hernández acredita que eles não só foram colocados no "pior grupo" possível, mas também foram prejudicados por lesões de principais e decisões questionáveis ​​da arbitragem nas partidas, como aconteceu na Liga dos Campeões.

O técnico do Barça, no entanto, também admitiu que seu time está longe de estar na sua melhor forma, dizendo aos repórteres antes do jogo: "Falta maturidade. Temos muitos jovens e tivemos os piores times do grupo da Liga em anos. Tivemos lesões. Não são desculpas, mas isso nos prejudicou."

"Em relação à temporada passada, temos um elenco melhor e demos uma imagem melhor na Europa. Mas não fomos à altura da tarefa. Tivemos a oportunidade, e isso nos escapou. Existem detalhes como decisões de arbitragem e situações adversas, mas você tem que ser autocrítico.''

Como disse Xavi, a expectativa na Espanha era grande, já que o Barcelona teve um verão europeu agitado após fazer seis contratações de peso. Fato é que, tudo isso, só foi possível depois de ativar três alavancas econômicas, que arrecadaram cerca de 600 milhões de euros.

Apesar das adições, a equipe voltou novamente para a Liga Europa e Xavi não descartou a possibilidade de mais contratações na janela de transferência de janeiro: "Temos três jogos restantes e depois um mês e meio para planejar o mercado de inverno. Vamos sentar com o presidente e a direção esportiva e ver o que podemos assinar e não descartamos nada", disse ele.

Para Xavi e sua equipe, faltam dois jogos de La Liga antes do intervalo para a Copa do Mundo. Para garantir que eles terminem o ano com chances de título da liga, qualquer coisa menos de seis pontos contra Almeria e Osasuna será visto como uma decepção pelos torcedores.