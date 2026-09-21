Xavi: "Achei difícil ligar para ele, mas ele entendeu completamente a minha escolha"

Xavi achou difícil ligar para Memphis Depay para dizer a ele que não está na seleção da Holanda para os próximos jogos da Liga das Nações, como afirmou o técnico da Oranje em entrevista coletiva.

Xavi foi questionado durante a coletiva sobre qual tinha sido sua decisão mais difícil nos últimos tempos, e o espanhol respondeu imediatamente que achou muito difícil comunicar a Memphis que ele não seria convocado.

“Eu o conheço bem. Tenho uma boa relação com ele. Ele reagiu de forma realmente excelente. Respondeu com muita maturidade e entendeu completamente a minha decisão.”

Ainda assim, o fato de Memphis não estar na lista agora não significa que ele já tenha disputado sua última partida pela seleção da Holanda. “Mas a porta não está fechada. Nem para Memphis, nem para ninguém.”

Memphis foi notícia de destaque no Brasil na semana passada. O maior artilheiro da história da seleção da Holanda perdeu um pênalti no último segundo pelo Corinthians, e sua equipe acabou eliminada na Copa Libertadores.