Wouter Goes irrita até o próprio companheiro de equipe: “Aja normalmente”

Thom van Bergen não aprova o estilo de jogo de Wouter Goes, como deixou claro o atacante do FC Groningen em entrevista ao Dagblad van het Noorden.

O DvhN perguntou ao atacante de Groningen quem foi seu adversário mais difícil. Van Bergen cita primeiro Lutsharel Geertruida. “Ele é muito rápido e forte.”

Depois, ele também cita os nomes de Goes e Nick Verschuren (Sparta). “Eles falam muito com você durante a partida, embora isso justamente me deixe ainda mais motivado para marcar.”

“Depois da partida contra Goes, eu estava com hematomas por todo o braço”, continua Van Bergen sobre o zagueiro do AZ.

“Se eu gosto disso? Não, para mim não precisa ser assim. Na semana seguinte, eu o vi na seleção sub-21 da Holanda e então mostrei meu braço para ele, com todos aqueles hematomas”, prossegue.

“‘Isso acontece no jogo’, foi o que ele disse na hora. Acho isso muito fácil. Depois eu tenho que simplesmente esquecer? Seja normal”, conclui Van Bergen sobre seu companheiro na seleção sub-21 da Holanda.

No total, Goes e Van Bergen já estiveram juntos em campo sete vezes pela seleção sub-21 da Holanda. Nesse período, eles jogaram 324 minutos juntos.