Wouter Goes abriu o jogo no Cor Potcast sobre seus hábitos nos treinamentos do AZ. O defensor afirma que, nesses momentos, pega mais leve do que nos jogos, mas também reconhece que já houve 'desentendimentos' com companheiros e ex-companheiros de equipe.

Goes costuma provocar frustração e raiva em seus adversários, que o acusam de jogar de forma maldosa. O jogador de 22 anos, de Amsterdã, reconhece que não rejeita esse tipo de comportamento, embora diga ser uma pessoa diferente nos treinamentos.

"Não, no treino eu sou bem mais tranquilo, na verdade. Se você perguntar aos meus companheiros de equipe, eles vão dizer a mesma coisa. Nos treinamentos eu sou intenso, mas não vou logo pisar no calo dos meus companheiros nem nada disso."

Alguns companheiros, por outro lado, pediam justamente que ele mostrasse seu estilo de jogo conhecido também nos treinamentos. "Com o (Lequincio, nota da redação) Zeefuik sempre era legal nos treinos, porque ele também queria que eu o pressionasse. Sempre era uma disputa boa."

Zeefuik foi emprestado ao Heracles Almelo na última temporada e reencontrou Goes quando o jogo fora de casa contra o AZ entrou em pauta. Os dois travaram duelos acalorados e, depois da partida, Zeefuik se recusou a apertar a mão de Goes.

"Para mim, um jogo é diferente de um treino", prossegue Goes. "Aí eu vou dar ainda mais atenção a ele. Aí eu não o vejo como meu amigo, não. Aí eu realmente o vejo como meu adversário. Aí eu não vou tratá-lo como um amigo."

Goes sabe que seus adversários diretos muitas vezes terminam a partida com as emoções à flor da pele. "Acho que foi isso que aconteceu também com o Zeefuik. Que ele pensou: o que está acontecendo aqui? Nós somos só amigos, não somos?"

"Aliás, com Mexx Meerdink eu também tive muitos desentendimentos na base. Ele sempre foi muito intenso. Já fiquei algumas vezes cabeça com cabeça com ele no treino. Ele também sabe fazer isso quando está realmente pilhado."

"Acho que eles gostam muito", respondeu Goes em seguida, ao ser perguntado sobre como imagina que seus companheiros de equipe veem 'esse aspecto' de seu jogo. "Mas gostam, sim, de não serem eles mesmos assim. Tenho mesmo a sensação de que alguém no time tem que ser assim."

"Você precisa de alguém que seja intenso", disse Goes, que por fim foi questionado se se arrepende de alguma coisa. "Eu sinceramente acredito que tudo acontece por uma razão. Também pude crescer com tudo o que vivi. Então, na verdade, não me arrependo de nada", concluiu Goes.

O zagueiro começou bem a temporada, com a vitória sobre o PSV na Johan Cruijff Schaal (0 a 4) e o triunfo por 2 a 0 sobre o ADO Den Haag na primeira rodada da Eredivisie. Nas duas ocasiões, ele disputou a partida inteira.