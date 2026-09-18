Wout Weghorst dá a primeira resposta sobre a ausência de convite para Xavi

Wout Weghorst não faz parte da primeira convocação da seleção da Holanda sob o comando do técnico Xavi. O atacante de 34 anos do FC Twente já esperava um pouco por sua ausência e admite a possibilidade de que sua carreira internacional chegue agora ao fim.

Weghorst estreou em 2018 contra a Inglaterra pela Holanda e, desde então, disputou 53 partidas pela seleção. Nelas, o veterano marcou catorze gols e esteve em duas Copas do Mundo e duas Eurocopas.

O fato de agora estar fora da convocação de Xavi não foi uma surpresa completa para Weghorst. “Eu já tinha um pouco essa sensação”, disse Weghorst ao RTV Oost. “A pré-lista foi divulgada há umas duas ou três semanas, e eu sabia que não estava nela. Então, nas últimas semanas, fiz de tudo”, afirmou ele com um sorriso. “Mas não, não estou.”

O atacante consegue entender em parte a escolha do novo técnico. “Você vai ficando mais velho, 34 anos. Novo técnico, talvez nova geração. Na Copa do Mundo, eu já tinha a sensação de que poderia ser a minha última chance. No futebol, nunca se sabe. Agora eu não estou, vamos ver o que acontece no futuro.”

Weghorst enfatiza que ele mesmo nunca fechará a porta para a seleção da Holanda. “Eu nunca vou pedir para não ser convocado.”

“É o maior orgulho representar o seu país. Eu sei que tive o meu valor. Se agora eles escolhem fazer isso de outra forma, é um direito deles. Estarei sempre disponível para a seleção da Holanda.”

O atacante, portanto, aguarda para ver se no futuro ainda voltarão a chamá-lo. “Talvez daqui a pouco sintam muito a minha falta de novo, e talvez não sintam falta nenhuma. Nesse caso, será um bom sinal de que as coisas estão indo muito bem para o nosso país. E de que talvez possamos ser muito bem-sucedidos no futuro.”