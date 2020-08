Wolves x Sevilla: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Nesta terça-feira (11), ingleses e espanhóis duelam por uma vaga nas semifinais da Liga Europa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Liga Europa está de volta ! Na terça-feira (11), às 16h (de Brasília), a bola rola para x pelas quartas de final da competição. O duelo coloca o time inglês, na sua quinta participação na história do torneio, enfrentando o maior campeão da história, com os mesmos cinco títulos que o Wolverhmapton tem de apenas aparições.

A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Wolves x Sevilla DATA Terça-feira, 11 de agosto de 2020 LOCAL MSV-Arena - Duisberg, ALE HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Torcedores do Sevilla / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WOLVES

A grande surpresa da temporada da Premier League agora tenta mostrar suas presas também na : para isso, terá que "apenas" enfrentar o maior campeão da história da competição, com cinco títulos. A melhor participação do clube no torneio é um vice-campeonato, em 1972. Desde 1980-81, entretanto, o Wolves não se classificava para uma competição europeia.

Para isso, Nuno Espírito Santo deve escalar força máxima para enfrentar os espanhóis: as estrelas Adama Traoré e Raúl Jiménez marcarão presença.

Provável escalação do Wolves: Rui Patrício; Boly, Coady e Saïss; Doherty, João Moutinho, Dendoncker, Rubén Neves e Rúben Vinagre; Adama Traoré e Raúl Jiménez.

SEVILLA

O Sevilla não se intimida pelas boas atuações do Wolves nesta temporada da Premier League: a equipe espanhola vem em grande fase desde a retomada do futebol, invicta, com sete vitórias e cinco empates, além da classificação para a Liga dos Campeões de 2020-21 .

Julen Lopetegui, cada vez mais consolidado sob o comando do clube, também deve ir com força máxima: o duelo promete ter dois dos grandes candidatos ao título.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé e Reguilón; Fernando, Jordán e Banega; Suso, Ocampos e En-Nesyri.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

WOLVES

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Premier League 26 de julho de 2020 Wolverhampton 1 x 0 -GRE Liga Europa 06 de agosto de 2020

SEVILLA