Wolverhampton avança em negociação por Pedrinho, ex-Corinthians

O Wolverhampton, da Inglaterra, tem conversas avançadas para contratar Pedrinho, atacante de 24 anos do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e revelado pelo Corinthians. A GOAL apurou que as tratativas devem ter um desfecho positivo durante a próxima janela de transferências da Europa.

A reportagem apurou que a ideia dos ucranianos, que também defendeu o Benfica em sua passagem pelo Velho Continente, é negociar o atacante em definitivo.

A proposta enviada pelos Wolves possui uma cláusula de confidencialidade que impede a divulgação de mais detalhes sobre a negociação. Uma das minutas, inclusive, é não divulgar o nome do clube interessado, descoberto pela GOAL.

A possível ida de Pedrinho para o Wolverhampton é um pedido do técnico Bruno Lage. O português já havia feito a solicitação pela contratação do atleta no Estádio da Luz e foi o responsável por solicitá-lo também no clube que disputa a Premier League. A contratação de Pedrinho pelo Benfica ocorreu meses após o anúncio do adeus de Bruno Lage.

Pedrinho foi adquirido pelo Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros em julho de 2021. O atacante assinou contrato até junho de 2025.

Logo que os contratos de jogadores que atuam na Ucrânia foram suspensos, o Wolverhampton demonstrou interesse na contratação de Pedrinho. No entanto, o clube descartou o investimento pelo período estabelecido pela FIFA, entre março e junho deste ano. O tempo foi considerado curto.

Corinthians e São Paulo também demonstraram interesse na contratação de Pedrinho. Os clubes, no entanto, não conseguiram convencer o Shakhtar a liberá-lo por empréstimo até o fim de 2022.

Pedrinho soma 19 partidas pelo Shakhtar Donetsk na atual temporada, interrompida por causa do conflito bélico entre o país e a Rússia. No período, marcou quatro gols e deu três assistências.