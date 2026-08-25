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imago-sport-1054305812.jpgPro Shots
Siep Engelen

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Winston Bogarde tira conclusão dolorosa sobre o Ajax: “O nível é...”

Ajax

Winston Bogarde não tem mais nenhum contato com o Ajax, como afirmou em entrevista à ESPN. No momento, ele está focado principalmente na Winston Bogarde Academy, uma academia para defensores de 10 a 18 anos. 

Bogarde deixou o Ajax ao fim da temporada 2021/22, depois de ter sido auxiliar técnico por dois anos no clube e também de ter trabalhado durante anos nas categorias de base. No entanto, seu contrato ainda tinha mais um ano de duração. Segundo ele próprio, nunca ouviu do clube qual foi o motivo de sua saída.

Anteriormente, ele já havia dito que um retorno ao Ajax provavelmente nunca vai acontecer. Isso segue inalterado. “Não há absolutamente nenhum contato, mas isso também não é necessário. O Ajax está focado nas próprias coisas e eu estou focado nas minhas. Estou bem assim”, afirmou à ESPN

Mesmo assim, para ele, como ex-jogador do Ajax, também segue sendo doloroso ver como o clube decaiu nos últimos anos. Sobre o nível esportivo, ele tira uma conclusão dura. 

“Foi da Liga dos Campeões para a Liga Conferência, então acho que está claro que o nível caiu muito, muito mesmo. O padrão caiu, e isso você vê toda semana em campo”, avalia Bogarde. 

Liga da Conferência
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Na própria Academy, Bogarde faz de tudo para seguir crescendo nos próximos anos. “Vou estabelecer o padrão e fiscalizá-lo, mas também quero formar o maior número possível de treinadores na minha metodologia.” 

“Temos de passar isso para os jovens, porque, no fim das contas, os jovens são o futuro”, concluiu.

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