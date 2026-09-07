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Wim KieftKieftJansenEgmondGijp
Rian Rosendaal

Traduzido por

Wim Kieft vê jogador florescer completamente após saída do Ajax

Ajax

Wim Kieft foi surpreendentemente positivo sobre Wout Weghorst nesta segunda-feira, no podcast KieftJansenEgmondGijp. Ele acredita que um peso saiu dos ombros do atacante desde que trocou o Ajax pelo FC Twente.

Kieft viu Weghorst marcar um belo gol no domingo contra o FC Groningen, o que acabou garantindo um ponto ao FC Twente no extremo norte do país. “Ele jogou muito bem”, foi a conclusão um dia depois.

“Você acaba olhando para Wout Weghorst de outra forma”, prosseguiu Kieft em sua fala sobre o muito comentado centroavante dos Tukkers. “Se você o coloca no Ajax. E sabemos que o Ajax já é uma porcaria há cinco anos, com todo o respeito. O centroavante lá tem que ser quase tão bom quanto Van Basten. Mas, na verdade, ninguém é.”

“Aí você vê Weghorst dominar uma bola. E aquela coisa dura, travada. Mas agora ele joga no Twente, e você olha de um jeito completamente diferente. Ele está muito mais no lugar certo ali”, dando a entender que Weghorst parece ter florescido desde sua chegada a Enschede. “E claro que também faz diferença que ele não seja substituído a cada jogo. Era isso que faziam sempre no Ajax, não? Aí tinham Dolberg de novo, depois aquele ou outro.”

“Então ele está bem à vontade ali. E esses jogadores são iguais em todo lugar. Eles pensam: que cara estranho é esse. Mas se de vez em quando ele guarda uma... E também não é legal ter alguém no vestiário que é um pouco estranho? Isso não é delicioso todo dia?”, quis saber Kieft de seus colegas de podcast.

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Weghorst marcou pouco antes do intervalo contra o FC Groningen, que havia apagado a desvantagem inicial contra o Twente. As duas equipes ficaram no 2 a 2 após uma partida movimentada.

O Twente recebe o Telstar na quarta-feira, que arrancou um ponto no apagar das luzes contra o SC Cambuur. Três dias depois, o ADO Den Haag, que começou mal a temporada, visita a Grolsch Veste.

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