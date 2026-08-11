Wim Kieft detona sem piedade: “Isso é realmente inacreditável, que vergonha!”

Wim Kieft não poupa críticas à forma de atuação da KNVB na busca por um novo técnico da seleção, como afirmou no podcast KieftJansenEgmondGijp. Segundo o ex-jogador, a seleção da Holanda já deveria ter há muito tempo um sucessor para Ronald Koeman.

Em 30 de junho, há quase um mês e meio, Koeman anunciou que não seguiria como técnico da Holanda. Desde então, a KNVB realizou várias conversas, mas isso ainda não levou a um sucessor definitivo. Para a incompreensão de Kieft.

“Não, mas isso é uma vergonha, não é? Incompetência, da KNVB inteira”, disparou. “Você já sabia durante todo o verão que ele (Koeman, ed.) ia sair. E, se não sabia, deveria ter dito: ‘Quero saber disso agora, senão pego outro’.”

“Isso é inacreditável, não é? É realmente inacreditável”, continuou Kieft. Na sequência, Michel van Egmond lembrou que, há mais de uma semana, foi realizada uma conversa muito extensa com Michael Reiziger, mas que, mesmo assim, ainda não houve uma decisão final. “Mais um pouco e ele também vai dizer: ‘Então deixa para lá’”, opinou Van Egmond.

Kieft não leva esse cenário em consideração. “Ele não vai fazer isso. Reiziger tem é que se dar por satisfeito se for escolhido. Claro que você não sabe como vai acabar, mas todo mundo já está contra ele agora. Eu também preferiria colocar ali alguém calejado. Mas, enfim, eu também não sei.”

No momento, parece não haver mais outros candidatos sérios na KNVB. Peter Bosz voltou a se comprometer com o PSV, Erik ten Hag com o FC Twente e Arne Slot quer buscar um novo trabalho no futebol de clubes.

Louis van Gaal chegou a dizer que o diretor de futebol Nigel de Jong sempre pode ligar para ele, mas isso ainda não aconteceu. Assim, Reiziger, que no último período foi treinador da Jong Oranje, parece ser o nome mais cotado para substituir Koeman.