Williot Swedberg: a jovem estrela sueca que está sendo ligada ao Barcelona

Em 23 de fevereiro de 2022, estava tudo pronto para Williot Swedberg ir para o Lokomotiv Moscou.

Somente os pequenos detalhes tinham que ser resolvidos antes que o clube russo pagasse pouco mais de 4 milhões de euros (R$ 21,80 milhões, aproximadamente) ao Hammarby por seu jovem atacante.

Então, no início da manhã de 24 de fevereiro, Vladimir Putin instruiu o exército russo a invadir a Ucrânia, provocando uma guerra em solo europeu, e a negociação de Swedberg foi, compreensivelmente, cancelada.

"Tornou-se impossível, tanto moralmente quanto do ponto de vista da segurança", disse o diretor esportivo do Hammarby, Jesper Jansson. "Além disso, não havia necessidade de vendermos o jogador".

"Lokomotiv sentiu que seria um bom projeto, mas depois as coisas acabaram ficando como eram", disse o próprio Swedberg, depois que a transferência desmoronou. "Eu não podia imaginar que isso iria acontecer".

"Todos querem jogar no exterior em um determinado momento, mas não importa quando. Agora, vai ser divertido jogar pelo meu clube".

Da escuridão de sua mudança incompleta para a Rússia, Swedberg certamente tem se divertido na Suécia, com o jogador de 18 anos de idade sendo o segundo maior artilheiro nas primeiras semanas do Allsvenskan, o campeonato nacional.

O meia-atacante marcou cinco gols em sete jogos para dar início à campanha, embora não tenha começado a temporada como titular, depois de ter sido banco de reservas para a partida de abertura da campanha do Hammarby, contra o Helsingborg, na vitória por 2 a 1.

Apesar de ter entrado já próximo dos minutos finais, foi o jovem atacante quem fez o gol que definiu o placar da vitória, e o levou a ser convidado a cantar em sua entrevista pós-jogo. A Swedberg escolheu cantarolar a homenagem dos torcedores ao treinador Marti Cifuentes, que comentou: "Isso melhora suas chances de conseguir um lugar nos 11 titulares!"

Seja sua exibição no campo ou seu canto fora dele, Swedberg pregou uma vaga de titular nas semanas seguintes.

Seus dois gols contra o Sundsvall chamaram a atenção, já que Swedberg ditou o ritmo do jogo enquanto ele flutuava para dentro de sua posição pelo lado esquerdo, fazendo giros no meio campo, dos quais Zinedine Zidane teria se orgulhado.

Seu excelente chute de fora da área com seu pé esquerdo, supostamente mais fraco, foi a cereja em cima do que já era um bolo bastante sensacional.

Ele deu sequência a isso com mais dois tentos contra o Sirius duas semanas depois. Desta vez, os dois ataques vieram de perto, mostrando a capacidade do jovem de estar no lugar certo na hora certa.

E, embora seus heroísmos até agora nesta temporada tenham sido de primeira linha, aqueles que o viram dar seus primeiros passos no profissional em 2021 não estão muito surpresos com o desenvolvimento de Swedberg.

O jovem levou apenas dois minutos para deixar sua marca no time principal do Hammarby em julho, com seu gol sobre o Degefors fazendo seu pai, Hans Eskilsson, a chorar de alegria nas arquibancadas.

"Quando Williot fez o gol, o mundo parou de se mexer", disse Eskilsson. "Não tenho palavras para descrever meus sentimentos, que são mais fortes do que quando eu era um jogador. Foi apenas uma euforia total".

O próprio Eskilsson desfrutou de uma notável carreira de jogador, tornando-se uma lenda do Hammarby ao longo de três diferentes passagens pelo clube, onde se destacou tanto como defensor quanto como goleador.

Ele foi, entretanto, aclamado mais por sua paixão do que por sua capacidade técnica, e é possível que Swedberg tenha herdado o controle de bola da sua mãe.

Malin Swedberg foi uma magnífica meio-campista em seus dias de jogadora, e participou da primeira Copa do Mundo Feminina em 1991, quando a Suécia terminou em terceiro lugar, antes de ser coroada Jogadora Sueca do Ano, cinco anos depois.

Sua visão e alcance de passes eram excepcionais, e tais genes poderiam explicar porque seu filho foi capaz de mostrar vislumbres de sua grandeza potencial a partir dos quatro anos de idade.

A família Eskilsson-Swedberg costumava passar suas férias de verão na Espanha quando Williot era jovem, e isso lhe deu a chance de aprender na academia do Valência.

"Eles vêem o futebol de forma diferente na Espanha, e isso é uma grande vantagem", disse Eskilsson. "Eu acho que Williot tem muitas qualidades não suecas em seu jogo".

Isso é definitivamente verdade. Swedberg é inventivo e gracioso, e tem uma construção esbelta, mesmo tendo em torno de 1,85 m.

Ele provavelmente terá que crescer fisicamente para chegar ao nível da verdadeira elite, mas entretanto ele é capaz de passar pelos adversários graças à sua velocidade e capacidade de mudar de direção, com sua característica de ser ambidestro fazendo dele um pesadelo para os defensores adversários.

Capaz de jogar como um camisa 8, como um camisa 10 ou a partir de uma posição ampla, Swedberg foi até mesmo tentado como centroavante em alguns momentos, com sua versatilidade sendo outro de seus principais atributos.

"A tomada de decisões de qualidade e a compreensão do jogo geralmente vêm com a experiência, mas Williot é brilhante com sua pouca idade", explicou o chefe de estatísticas do Hammarby, Mikael Hjelmberg.

"Ele é um dos maiores talentos a surgir neste clube. Na minha opinião, ele é o melhor jogador sueco nascido em 2004".

Um retorno à Espanha poderia agora estar nas cartas para Swedberg, se acreditarmos nos rumores sobre o interesse do Barcelona.

Therese Back

Os Blaugrana foram ligados pela primeira vez ao jovem sueco no verão de 2021, e os relatos de que eles estavam tentando a contratação de Swedberg se intensificaram novamente após seu rápido início de temporada, embora haja uma sugestão de que o Manchester United também está acompanhando de perto seu desenvolvimento.

"Sei que ainda não estou no nível exigido pelo Barcelona, mas não recusaria se eles quisessem me contratar", disse Swedberg, em meio aos relatórios iniciais de interesse do Camp Nou, embora neste momento ele não pudesse estar em um clube melhor para seu desenvolvimento.

Hammarby atualmente está no topo da tabela de Allsvenskan, enquanto eles perseguem apenas seu segundo título nacional, enquanto Swedberg jogando regularmente poderia ainda ganhar um passe para a seleção sueca.

A nação escandinava já ostenta um excitante grupo de jovens atacantes que inclui Dejan Kulusevski, Alexander Isak e Anthony Elanga, e Swedberg tem a capacidade de prosperar ao lado deles pelo menos durante a próxima década.

Se ele teria tido as mesmas oportunidades de impressionar na Rússia das quais está se beneficiando agora é uma incógnita, mas ele certamente está aproveitando ao máximo. Uma mudança para um clube maior do que o Lokomotiv Moscou parece agora mais do que provável.