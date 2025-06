Willian no Wrexham? Ida de brasileiro ao time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney seria "grande história"

Ex-zagueiro francês, William Gallas elogiou o brasileiro, mas admite que um acordo seria improvável

O QUE ACONTECEU

Os co-proprietários de Hollywood, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, continuam a garantir recursos para o SToK Racecourse, possibilitando a busca por contratações de destaque. No momento, eles demonstram grande interesse em jogadores com experiência na Premier League.

O CONTEXTO

Isso porque Phil Parkinson comandou uma sequência histórica de três acessos consecutivos, e agora os Red Dragons se preparam para disputar a segunda divisão inglesa. Esforços estão sendo feitos para reforçar o elenco no norte do País de Gales.

Getty/GOAL

VOCÊ SABIA?

O Wrexham tem sido ligado a nomes como Jamie Vardy, Tom Cairney, Ben Davies e Asmir Begovic. Agora Willian também entrou nessa lista, após o brasileiro de 36 anos deixar o Fulham em fim de contrato.

O QUE GALLAS DISSE

Ex-zagueiro francês, William Gallas não está convencido de que o Wrexham tenha os recursos necessários para concretizar um possível acordo com o brasileiro. Ele disse ao Prime Casino: “Willian no Wrexham seria uma grande história, mas já faz muito tempo desde que ele esteve no auge, e tudo dependeria do desejo dele de continuar jogando."

"Também seria necessário um grande comprometimento em relação ao salário, considerando que ele acabou de sair da Premier League. Seria empolgante para os torcedores, mas não consigo ver isso acontecendo.”

Getty

O QUE VEM POR AÍ PARA WILLIAN

Willian retornou à Inglaterra em fevereiro, quando acertou sua segunda passagem pelo Fulham. Ele já passou por clubes como Chelsea e Arsenal, conquistando duas vezes o título da Premier League durante seus sete anos em Stamford Bridge.