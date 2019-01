Willian torce por renovação de David Luiz no Chelsea

O meia-atacante falou sobre a situação do zagueiro, seu companheiro de time

Willian não perde as esperanças em ver David Luiz seguindo como jogador do Chelsea. O zagueiro, titular e destaque na equipe treinada por Maurizio Sarri, tem contrato até o final desta temporada e já poderia assinar pré-contratos com outros clubes.

O treinador da equipe londrina já manifestou o seu desejo pela permanência do brasileiro de 31 anos, mas o único problema está exatamente na idade do atleta. Por causa de uma política interna, os Blues só oferecem extensão de um ano para futebolistas acima dos 30 anos. David Luiz gostaria de um vínculo maior e poderia, sem problemas, encontrar clubes grandes interessados em seu talento.

Exatamente por isso, e pela amizade com David Luiz, Willian fica na torcida pela renovação do companheiro: “precisamos ver se o clube quer ele. Acho que querem ele. Por mim, eu quero que ele fique”, afirmou o meia-atacante.

Quanto à sua própria situação, Willian, que tem contrato até 2020, garantiu ainda não ter pressa para começar as conversas para renovação. Até hoje, nenhum brasileiro disputou mais partidas de Premier League pelo Chelsea do que o paulista de 30 anos: foram 185 até o momento.

Temos todos os dados e números da partida de amanhã... #CHESOUhttps://t.co/YgESSClCVT — Chelsea FC Português (@ChelseaFC_pt) 1 de janeiro de 2019

“Eu estou bem, sem pressa sobre isso. Nós podemos conversar sobre isso no futuro, com certeza”, finalizou.