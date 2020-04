Willian seria titular de qualquer time no Brasil? Veja comparações

Um dos jogadores mais desejados da próxima janela de transferências e com contrato próximo do fim com o Chelsea - válido apenas até o dia 30 de junho deste ano, o meia Willian está na pauta de diversos times pelo mundo.

Aos 32 anos, é um sonho antigo do e, presença constante na desde 2013, chegaria para ser titular da equipe. Mas esse cenário seria o mesmo em outros times do país? A Goal tenta responder.

Reduzindo as comparações aos times que se classificaram para a atual edição da da América, já que é quase impossível um jogador que representa o em alto nível não jogar em equipes que ficaram abaixo do oitavo lugar no Brasileiro, vamos aos cenários.

No multicampeão Flamengo de Jorge Jesus, Willian teria a sua missão mais árdua. Bruno Henrique atua pelo lado esquerdo e é, provavelmente, o melhor jogador em atividade no país. Pela direita, no esquema do português, o canhoto Éverton Ribeiro funciona como armador e deixa a troca por um destro complicada.

Willian e Éverton, aliás, atuaram juntos pelo Corinthians, em 2007, quando surgiram profissionalmente. Restaria ao atleta do disputar o setor com De Arrascaeta, uruguaio que cada vez mais ganha espaço na sua seleção e deixaria uma complicada missão para ele.

No Santos, segundo colocado de 2019, Willian teria uma disputa com Soteldo, principal atacante do time, se quisesse atuar pela esquerda. O caminho natural seria pela direita, onde Marinho, machucado, é teoricamente o dono da posição.

- Recheado de opções, o também seria páreo duro para Willian. Dudu não sai do time e Rony foi a principal contratação para a temporada. No esquema com quatro atacantes utilizado por Luxemburgo recentemente, outro Willian, o Bigode, aparece em grande fase. O armador da Seleção precisaria buscar seu espaço.

No , Willian provavelmente buscaria seu espaço pela direita. Na esquerda, Éverton Cebolinha é titular e, como já ganhou a disputa particular até na de 2019, não sairia para a sua chegada. O regular Alisson e o promissor Pepê são os concorrentes.

Talvez o time com espaço mais aberto para Willian, o Furacão sofreu com as vendas após dois anos muito vencedores. Carlos Eduardo, Marquinhos Gabriel e Nikão são jogadores que nem sequer chegaram a atuar em alto nível no futebol europeu ou foram cogitados para a Seleção Brasileira.

Bem encaixado no esquema de Fernando Diniz, o São Paulo tem nas pontas Vitor Bueno, talvez seu principal nome ofensivo do ano, e Antony. Como o jovem canhoto já está vendido para o , porém, Willian teria grandes chances de ocupar essa vaga.

Em grande fase sob o comando de Eduardo Coudet, o Internacional aposta em pontas que se destaquem pelo compromisso tático, um dos pontos altos no jogo de Willian. Tecnicamente, o jogador do Chelsea também tem vantagem clara sobre as opções atuais: Boschilia, Marcos Guilherme, Sarrafiore e Praxedes.