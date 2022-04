Willian se revolta e desabafa após torcedor do Boca que cometeu ato de racismo ser solto

"Até quando?". Além do show do Corinthians, a Neo Química Arena foi palco de uma cena lamentável nesta terça-feira (26), na vitória do Timão por 2 a 0 sobre o Boca Juniors. Ainda no primeiro tempo do jogo, um torcedor Xeneize foi detido pela Polícia Militar após ter sido flagrado imitando um macaco. O argentino, porém, já foi solto ao pagar fiança, o que causou revolta em Willian, camisa 10 do Alvinegro.

No intervalo do jogo entre Corinthians e Boca Juniors, as emissoras responsáveis pela transmissão da partida, informaram que um torcedor do Boca Juniors havia sido retirado do setor de visitantes da Neo Química Arena e detido pela Polícia Militar, ainda sem muitas informações. Pouco tempo depois, porém, foi divulgado que o argentino foi flagrado (e filmado), fazendo gestos imitando um macaco e, portanto, levado enquadrado em crime de injúria racial (artigo 140, parágrafo 3º).

O crime em questão prevê, segundo o Código Penal, reclusão de até três anos e pagamento de multa por parte do autor. No entanto, na tarde desta quarta-feira (27), dia seguinte à prisão, Leonardo Ponzo, de 43 anos, pagou fiança de 3 mil reais e foi solto pela Polícia. Após a liberação, outro torcedor postou uma foto ao lado de Ponzo ironizando a prisão. "​​Não aconteceu nada por aqui", escreveu em uma foto que acompanhava a localização da dupla, que já estava na divisa de São Paulo com o Paraná.

A soltura de Ponzo gerou muitas reclamações nas redes sociais, inclusive do atacante Willian, que postou as notícias em seus stories, se mostrando muito revoltado. Ao lado de um vídeo de Ponzo imitando um macaco, o camisa 10 questionou até quando as pessoas vão seguir cometendo atos racistas, e em seguida questionou "Isso é uma piada, um ato de racismo que vale 3 mil reais", escreveu. E ele ainda repetiu a colocação anterior: "Até quando?".

INDIGNADO! Willian reagiu dessa forma à notícia de que o torcedor do Boca Juniors que cometeu racismo contra torcedores do Corinthians foi liberado após pagar fiança. É realmente inaceitável! pic.twitter.com/B0P0k6e7zz — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 27, 2022

Tanto o Corinthians quanto o Boca Juniors também foram às redes sociais repudiar os atos do torcedor Xeneize.

Em contato com a reportagem da ESPN, Cesar Saad, da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), confirmou que foi o Consulado Argentino quem pagou a fiança de Ponzo, e que a polícia pedirá à Conmebol que proíba o torcedor de frequentar estádios.

"Ele foi autuado em flagrante esta madrugada. O crime de injúria racial prevê pagamento de fiança. Então, foi arbitrado uma fiança para ele. O Consulado Argentino quem acabou pagando essa fiança. Eles acompanharam a elaboração do flagrante, e ele foi liberado após a ocorrência", disse.