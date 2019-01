Willian está na mira de clube chinês, afirma jornal

Meia do Chelsea interessa ao Dalian Yifang, de acordo com periódico inglês

Mostrando seu bom futebol habitual, Willian segue muito cobiçado no mercado. Nos últimos dias, foi revelado que o Chelsea recusou uma oferta do Barcelona pelo meio-campista.

Na negociação, o Barça ofereceu aos Blues uma quantia em dinheiro mais o jovem Malcom. O time de Stamford Bridge, porém, rejeitou a proposta.

No entanto, agora aparece um novo interessado em Willian. Segundo o Mirror, trata-se do Dalian Yifang, clube chinês que, além do brasileiro, também estaria interessado no francês Dimitri Payet.